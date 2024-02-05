央視3考量突秀福建艦 衝熱搜 艦艉停放的「艦載機」引發猜測

央視公布福建艦「側面全身照」。(視頻截圖)

央視近日曝光了中國第三艘航母，也是中國完全自主設計建造的首艘彈射型航母「福建艦」的「側面全身照」，隨即衝上熱搜。有評論指出，央視此時公布福建艦側拍照有三個考量，顯示福建艦距離海試日期愈來愈近，並藉著春節前展示國力，警告在中國周邊試圖搞事的宵小之輩。外媒則認為央視此舉有藉此沖淡中國股民對股市不滿情緒的意味。

一個月前，新聞聯播首次公開了福建艦的正面全身照。時隔一個月，央視最新畫面又出現了福建艦的側面全身照。福建艦電磁彈射軌道上的遮擋撤掉了，艦艉停放的「艦載機」也引發諸多猜測，報導說，實際上，這是一架機翼折起的艦載機模型。

央視總台特約評論員曹衛東介紹，畫面中出現這架飛機模型，是現階段要測試艦載機在升降機上一次能停放幾架、運載速度是多少，機翼展開後，在航母上起降、擺放、加油加氣時，該如何調度飛機、調度多少飛機等。福建艦是全新的設計，現在在繫泊試驗過程中正常的推進，為海試奠定了非常好的基礎。

央視報導稱，福建艦是中國完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦，採用平直通長飛行甲板，組態電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量8萬餘噸，於2022年6月下水。

央視公布福建艦「側面全身照」報導隨即衝上微博 熱搜。法廣報導認為，福建艦接連有新畫面流出，似乎是在連日中國股市下跌不止的氣氛中，福建艦新消息有沖淡意味。

直新聞引述深圳衛視「直播港澳台」特約評論員石宏表示，福建艦先後公布的畫面應是同一時間拍攝，央視此時再公開可能有三個考量。一是傳遞出福建艦距離海試日期愈來愈近同時兼顧保密性；其次是在春節前給全國人民提氣；三是目前中國周邊安全形勢比較嚴峻，藉此警告試圖搞事的宵小之輩。

石宏表示，福建艦將來能搭載的艦載機數量和種類都將明顯超過中國海軍現役的遼寧艦 和山東艦。通過畫面中小白點的密集程度，能看出福建艦的飛行甲板在艦載機部署方面不僅數量多，而且十分靈活，這也顯示出福建艦能夠根據具體的作戰任務去安排艦載機的位置，提高艦載機的出動效率，增加出動架次。