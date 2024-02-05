美駐華大使認證 哈爾濱冰雪大世界又火了「令人折服」
哈爾濱冰雪旅遊火了，美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）3日也去體驗。伯恩斯3、4日在社交平台X上連發多篇哈爾濱遊記帖，他在一張哈爾濱冰雪大世界的美景照旁配文：「我的兩位前任，布蘭斯塔德大使（Terry Branstad）和鮑卡斯（Max Baucus）大使 ，告訴我別錯過哈爾濱的冰雪大世界，還真沒讓人失望。藝術、創新和絕對雄心的結合，真正令人折服。」
觀察者網報導，配圖中，伯恩斯坐在飛機上，手裡拿著英國人威廉·林賽（William Lindesay）寫的「The Great Wall in 50 Objects」（中譯本名為「長城的故事：影響歷史的50件文物」）。
伯恩斯3日曾發文預告稱：「期待首趟中國東北哈爾濱之旅，體驗零下低溫。波士頓的寒冬讓我訓練有素。我來自美國的『東北』！」
抵達哈爾濱後，伯恩斯在X上發布了多張遊覽照，提到自己參觀了美國駐哈爾濱領事館舊址和哈爾濱猶太歷史文化博物館。
這趟中國東北之旅，伯恩斯對哈爾濱冰雪大世界讚不絕口，直呼後者是「藝術、創新和絕對雄心的結合，真正令人折服」。
今年1月5日，第40屆中國·哈爾濱國際冰雪節在哈爾濱冰雪大世界啟幕。自1985年哈爾濱舉辦首個以冰雪活動為主題的國際性節慶活動以來，中國·哈爾濱國際冰雪節已成為與日本札幌雪祭、加拿大魁北克冬季狂歡節和挪威奧斯陸滑雪節齊名的四大冬令盛典之一。
上一則
暴雪壓垮棚架 張家界景區「七十二奇樓」非遺茶館22傷
下一則
FB留言