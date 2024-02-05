美駐華大使認證 哈爾濱冰雪大世界又火了「令人折服」

配圖中，伯恩斯坐在飛機上，手拿著英國人威廉·林賽（William Lindesay）寫的「The Great Wall in 50 Objects」。(取材自X平台)

哈爾濱冰雪旅遊火了，美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）3日也去體驗。伯恩斯3、4日在社交平台X上連發多篇哈爾濱遊記帖，他在一張哈爾濱冰雪大世界的美景照旁配文：「我的兩位前任，布蘭斯塔德大使（Terry Branstad）和鮑卡斯（Max Baucus）大使 ，告訴我別錯過哈爾濱的冰雪大世界，還真沒讓人失望。藝術、創新和絕對雄心的結合，真正令人折服。」

觀察者網報導，配圖中，伯恩斯坐在飛機上，手裡拿著英國人威廉·林賽（William Lindesay）寫的「The Great Wall in 50 Objects」（中譯本名為「長城的故事：影響歷史的50件文物」）。

伯恩斯3日曾發文預告稱：「期待首趟中國東北哈爾濱之旅，體驗零下低溫 。波士頓的寒冬讓我訓練有素。我來自美國的『東北』！」

抵達哈爾濱後，伯恩斯在X上發布了多張遊覽照，提到自己參觀了美國駐哈爾濱領事館舊址和哈爾濱猶太 歷史文化博物館 。

這趟中國東北之旅，伯恩斯對哈爾濱冰雪大世界讚不絕口，直呼後者是「藝術、創新和絕對雄心的結合，真正令人折服」。