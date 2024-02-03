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「戰爭勝利靠後勤」 習近平春節前參觀平津戰役紀念館

中國新聞組／即時報導
春節即將到來，中共中央總書記習近平2日上午前往平津戰役紀念館參觀。（新華社）
春節即將到來，中共中央總書記習近平2日上午前往平津戰役紀念館參觀。（新華社）

春節將至，據新華社報導，中共中央總書記習近平2日前往天津視察並參觀平津戰役紀念館。習近平指出「戰爭勝利確實靠後勤，靠老百姓」，他要求共軍對國共三大會戰「反覆琢磨、吸取營養，從中提煉、升華領悟」。

平津戰役（或稱「平津會戰」）是第二次國共內戰「三大會戰」之一（另兩大會戰為遼西會戰、徐蚌會戰）。1948年11月29日起，至1949年1月31日結束，歷時64天，共軍傷亡3.9萬人，殲滅和改編國民黨軍52萬餘人。此次戰役後，中共基本控制北平、天津等華北大片地區。

新華社稱，「平津戰役，解放戰爭『三大戰役』的最後一役，中國革命的光輝一頁」，「天津一役僅僅歷經29個小時的激戰」。

新華社報導，習近平在參觀後表示，「東西對進，攔腰斬斷，先南後北，先分割後圍殲，先吃肉後啃骨頭」。當解放軍會師於金湯橋，敵方原本以為固若金湯的防守，潰敗如山倒。「軍隊打的就是士氣！」習近平讚嘆。

根據報導，習近平在共軍「三大紀律八項注意」的展板前駐足良久後說：「民心最重要。」當時中國老百姓「最後一碗米送去做軍糧，最後一尺布送去做軍裝，最後一件老棉襖蓋在擔架上，最後一個親骨肉送去上戰場」。習近平說：「戰爭勝利確實靠後勤，靠老百姓。」

共軍「三大紀律八項注意」的「三大紀律」為：一切行動聽指揮、不拿群眾一針一線、一切繳獲要歸公；「八項注意」為：說話和氣、買賣公平、借東西要還、損壞東西要賠、不打人罵人、不損壞莊稼、不調戲婦女、不虐待俘虜。

習近平指出，「這次看了平津戰役紀念館，三大戰役紀念館我都看了。三大戰役在中國革命戰爭史上的地位是不可替代的，以經典之作載入史冊」；「我們對這些歷史都很早就了解，但還要學而時習之，反覆琢磨、吸取營養，從中去提煉、去升華我們的領悟。」

另，習近平2日視察駐天津部隊時提出，新的一年，要深入貫徹新時代強軍思想，深入貫徹新時代軍事戰略方針，扭住打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰。他並要求春節期間共軍全軍部隊要加強戰備值班，維護好國家安全和社會穩定。

中共中央總書記習近平2日視察解放軍駐天津部隊，要求春節期間全軍部隊要加強戰備值班...
中共中央總書記習近平2日視察解放軍駐天津部隊，要求春節期間全軍部隊要加強戰備值班。（新華社）

習近平 共軍 中共

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