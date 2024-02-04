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中國3小時發射20顆衛星 長二丙1箭11星

記者陳宥菘／綜合報導
西昌衛星發射中心3日7時37分使用長征二號丙運載火箭，成功將吉利星座02組衛星發射升空，並達成發射場的第200次發射任務。（新華社）
西昌衛星發射中心3日7時37分使用長征二號丙運載火箭，成功將吉利星座02組衛星發射升空，並達成發射場的第200次發射任務。（新華社）

長征二號丙運載火箭3日再度完成發射任務，將吉利星座02組衛星送入預定軌道，11顆衛星順利進入預定軌道，這也是西昌發射場執行的第200次發射任務。此外，中國3日在短短3小時內成功發射了20顆衛星。

新華社報導，長二丙火箭的發射任務於3日上午7時37分，是西昌發射場執行的第200次發射任務。自1984年執行首次發射以來，西昌發射場僅用40年完成200次發射，成為中國用時最短的發射場。

西昌發射場於1984年正式建成並投入使用，當年4月8日，長征三號運載火箭從這裡起飛，將東方紅二號試驗通訊衛星順利送入太空。而後，包含中國首顆國際商業衛星亞洲一號、首顆北斗衛星以及嫦娥一號等數百顆衛星，都從這裡飛向太空。

中國太原衛星發射中心3日在廣東陽江附近海域使用捷龍三號運載火箭，成功將DRO-L...
中國太原衛星發射中心3日在廣東陽江附近海域使用捷龍三號運載火箭，成功將DRO-L星、智星二號A星、東方慧眼高分01星、威海壹號01~02星、星時代-18~20星以及NEXSAT-1衛星共9顆衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道。 (中新社)

報導指出，西昌發射場所在的西昌衛星發射中心組成於1970年，主要承擔地球同步軌道衛星等航太發射任務，是中國發射衛星最多、對外開放最早、發射軌道最高的航太發射中心。除西昌發射場外，也管理文昌航太發射場。該中心於2022年11月12日達成200次發射任務，成為中國第一個達標的航太發射中心。

同在3日，中國還有另一場衛星發射任務在廣東陽江附近海域進行。

央視報導，中國太原衛星發射中心3日上午11時06分使用捷龍三號運載火箭，成功將DRO-L衛星、智星二號A星、東方慧眼高分01星、威海壹號01~02 星、星時代-18~20星以及NEXSAT-1衛星共9顆衛星發射升空，完成「一箭九星」任務。

本次發射是捷龍三號運載火箭首次承攬外國衛星搭載發射，標誌其邁出國際化發射第一步。

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