我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山最古老玩具店2月熄燈 30%折扣清倉

最新／二輪鏖戰 台立法院長選舉 韓國瑜獲54票當選

長江存儲、曠視科技 被美國防部盯上 列「中國軍事企業」名單

中國新聞組／北京1日電
長江存儲由紫光集團與中國政府合資，官方色彩濃厚，引起美國戒心。（美聯社）
長江存儲由紫光集團與中國政府合資，官方色彩濃厚，引起美國戒心。（美聯社）

美國官員昨天表示，美國國防部建立的一份名單將十幾家中國企業增列其中，這份名單列出被控與中國軍方合作的實體。路透報導，新增列入名單的企業包括中國記憶體廠長江存儲、人工智慧（AI）公司曠視科技、雷達製造商禾賽科技及科技公司東方網力。

中央社報導，根據美國國防部網站，五角大廈依照2021財政年度國防授權法案1260H節法定要求，公布在美國直接或間接運營的「中國軍事企業」名單更新。

據報導，列入這份名單不意味立即禁止，但給被指定的企業帶來重大聲譽風險，並向美國實體發出嚴厲警告，提醒它們與這些企業開展業務存在風險。該名單也可能增加美國財政部制裁這些企業的壓力。

此外，當前美國實施出口管制的實體清單（Entity List）上有近800家中國實體，其中超過300家在美國總統拜登任內被納入。中國媒體財新網報導指出，拜登並未放鬆對中國的出口管制。

據報導，1月31日在國際通商法律事務所（Baker McKenzie）和「國際合規專業人員協會」（ICPA）舉辦的活動中，美國商務部負責出口管理的助理部長艾克塞羅德（Matthew Axelrod）披露上述數據。

在回顧美國的出口管制工作新規時，艾克塞羅德指出，美國商務部難以在中國檢查出口產品的最終用途，因此自2022年10月起，將無法確認的中國實體加入「未經核實清單」（UVL），截至目前，已經完成130個實體的確認。

拜登 商務部 國防部

上一則

15樓拋下兒女 生父、情婦處死 生母：孩子總算可以安息

下一則

全球首例 習承認神學士政權接受阿富汗大使國書 外交部卻迴避…

延伸閱讀

伊朗革命衛隊指揮官表明無意尋戰 但喊話不會任人欺負

伊朗革命衛隊指揮官表明無意尋戰 但喊話不會任人欺負
拜登支持度再下滑 跌至38% 移民、經濟問題選民憂心

拜登支持度再下滑 跌至38% 移民、經濟問題選民憂心
一洲焦點／社群平台手染血、拜登怎對付伊朗跟邊界危機

一洲焦點／社群平台手染血、拜登怎對付伊朗跟邊界危機
加州哈昆巴小鎮 福斯記者直擊 兩車直駛邊境 無證客穿越柵欄入境

加州哈昆巴小鎮 福斯記者直擊 兩車直駛邊境 無證客穿越柵欄入境

熱門新聞

Adalina與卡瓦納相談甚歡，卡瓦納甚至主動招手邀請對方另一男團員表演彈琴，對方亦欣然接受。（影片截圖）

倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方

2024-01-26 13:25
爆料指出，中國國家主席習近平參加全國政協前副主席張克輝的告別式上，身形較以往消瘦。圖為習近平與張克輝親屬握手表示慰問。（新華社）

身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度存疑

2024-01-28 20:57
上海普陀區的星巴克，成為圍棋迷們的據點，不少人買一杯咖啡就在這裡下棋。(取材自澎湃新聞／受訪者供圖)

近半沒點單…圍棋迷占上海星巴克 網：占便宜最高境界

2024-01-29 04:30
黃仁勳在進行抽獎活動時抽出中獎人名字竟然叫「華為」，逗趣情節也讓網友笑稱「建議嚴查內鬼」。（視頻截圖）

黃仁勳拖行李箱發紅包 竟抽中「華為」員工 網笑：老黃可會了

2024-01-23 22:37
倫敦鋼琴風波中的其中一名當事者劉夢穎，再度發布影片抨擊鋼琴家卡瓦納。(截自X@DavisKuma)

倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」

2024-01-30 13:10
涉嫌抄襲的其中兩幅作品，左的作者是鍾大椿，右的作者是石桂艷。(取材自上游新聞)

紙張比例都照搬…博主控國家一級美術師抄襲4幅畫

2024-01-26 06:30

超人氣

更多 >
高舉血淋淋塑膠袋…男「斬下親父頭顱」還拍片 疑因痛恨美政府引殺機

高舉血淋淋塑膠袋…男「斬下親父頭顱」還拍片 疑因痛恨美政府引殺機
裴洛西要抗議者「回去中國」 舊片在社群網站引熱議

裴洛西要抗議者「回去中國」 舊片在社群網站引熱議
想遠距工作？這10家公司在招人

想遠距工作？這10家公司在招人
直播／二輪鏖戰 台立法院長選舉 韓國瑜獲54票當選

直播／二輪鏖戰 台立法院長選舉 韓國瑜獲54票當選
87歲翁在美街頭遇襲3次 決定放棄美籍搬回廣州

87歲翁在美街頭遇襲3次 決定放棄美籍搬回廣州