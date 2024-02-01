長江存儲、曠視科技 被美國防部盯上 列「中國軍事企業」名單

長江存儲由紫光集團與中國政府合資，官方色彩濃厚，引起美國戒心。（美聯社）

美國官員昨天表示，美國國防部 建立的一份名單將十幾家中國企業增列其中，這份名單列出被控與中國軍方合作的實體。路透報導，新增列入名單的企業包括中國記憶體廠長江存儲、人工智慧（AI）公司曠視科技、雷達製造商禾賽科技及科技公司東方網力。

中央社報導，根據美國國防部網站，五角大廈依照2021財政年度國防授權法案1260H節法定要求，公布在美國直接或間接運營的「中國軍事企業」名單更新。

據報導，列入這份名單不意味立即禁止，但給被指定的企業帶來重大聲譽風險，並向美國實體發出嚴厲警告，提醒它們與這些企業開展業務存在風險。該名單也可能增加美國財政部制裁這些企業的壓力。

此外，當前美國實施出口管制的實體清單（Entity List）上有近800家中國實體，其中超過300家在美國總統拜登 任內被納入。中國媒體財新網報導指出，拜登並未放鬆對中國的出口管制。

據報導，1月31日在國際通商法律事務所（Baker McKenzie）和「國際合規專業人員協會」（ICPA）舉辦的活動中，美國商務部 負責出口管理的助理部長艾克塞羅德（Matthew Axelrod）披露上述數據。

在回顧美國的出口管制工作新規時，艾克塞羅德指出，美國商務部難以在中國檢查出口產品的最終用途，因此自2022年10月起，將無法確認的中國實體加入「未經核實清單」（UVL），截至目前，已經完成130個實體的確認。