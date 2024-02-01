全球首例 習承認神學士政權接受阿富汗大使國書 外交部卻迴避…

習近平於人民大會堂接受阿富汗駐華大使卡里米遞交國書。(央視視頻截圖)

中國國家主席習近平 1月30日在人民大會堂接受42位駐華大使遞交國書，其中，一個國家引起注意，就是由「神學士 」（Taliban，另譯塔利班）組成的阿富汗 臨時政府所派出的大使卡里米（Asadullah Bilal Karimi）。習接受其到任國書後，等於中國正式承認神學士政府是阿富汗的合法政府，創下全球首例。而神學士可能因為中國的承認，逐漸獲得愈來愈多的外交承認。

在30日的人民大會堂盛會，中國外交部將所有遞交到任國書的各國大使名銜依遞交的順序逐列名。其中包括新加坡大使陳海泉、義大利大使安博思、阿聯酋大使哈馬迪、烏克蘭駐華大使裡亞比金、伊朗大使巴赫蒂亞爾、澳洲大使吉思德等，而卡里米是在第32順位向習近平遞交國書，亦即有10位大使在他之後遞交國書。

美國之音稱此舉釋出重要外交訊號，神學士首席發言人穆賈希德30日也在社交媒體X上發文稱，「中國意識到世界其他國家沒有意識到的東西。」他說，「我們不處於單極世界中」。

習近平接受神學士派駐大使早已有跡可尋，去年12月1日神學士政府宣布，中國已正式接受阿富汗駐北京大使。神學士政府外交部當時發出聲明指出，中國外交部禮賓司長洪磊1日接受了阿富汗新任駐中大使卡里米的國書副本，並指卡里米的到來，是北京和喀布爾之間「進一步加強和擴大積極關係的重要一步」。

不過，當時只有神學士單方的聲明，並未見諸中國外交部網站，也沒有照片佐證。但到了同一月份的12月22日，中國外交部網站揭露其亞洲司司長劉勁松會見卡里米的訊息，並附有兩人各坐一端對談的合影照片，進一步實錘了中國接受神學士合法性與正當性的舉措。

美國之音引述阿富汗前政府駐阿聯酋大使賈維德·艾哈邁德(Javid Ahmad)的說法，艾哈邁德認為這是中國的承認行為。他說，「信號無誤，因為除非他們承認政府，否則國家元首不會接受大使的國書」。

中國外交部則迴避正式承認神學士，發言人汪文斌1月31日表示，這是正常的外交安排，中方希望和阿富汗保持外交關係和各領域交流合作。