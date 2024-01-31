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巴西、美涉中經貿摩擦排前 機械設備、電子是衝突點

中國新聞組／綜合報導
中國貿促會報告指出，2023年第四季有九成以上受訪外資企業認為中國市場富有吸引力。圖為廣東深圳河套深港科技創新合作區深圳園區皇崗口岸片區。（新華社）
中國貿促會報告指出，2023年第四季有九成以上受訪外資企業認為中國市場富有吸引力。圖為廣東深圳河套深港科技創新合作區深圳園區皇崗口岸片區。（新華社）

中國貿促會30日發布報告，報告指出，2023年第四季有九成以上受訪外資企業認為中國市場富有吸引力，有在華增資意向的企業占比環比上升4.5個百分點。據統計，去年19個國家（地區）中，巴西涉華經貿摩擦指數最高，其次是美國。

這份「2023年第四季度中國外資營商環境調研報告」，是中國貿促會在調研近600家外資企業基礎上編製完成的。其中，68%的受訪外資企業是小微企業，65%在華產業布局集中在加工製造環節。

中新社報導，報告顯示，2023年第四季度，受訪外資企業對中國營商環境滿意度持續提升，所有指標滿意及以上評價占比均較三季度有所提升。其中，對「獲取經營場所」、「市政公用基礎設施報裝」、「跨境貿易」、「市場准入」等指標評價滿意及以上的企業占比超90%。

報告稱，近70%受訪外資企業仍看好未來五年中國市場情況，環比上升約1.8個百分點，認為中國市場吸引力有所上升或持平的受訪外資企業占比超90%。超九成受訪外資企業預期未來五年在華投資利潤率將持平或有所提高，環比上升約5.8個百分點。 　　

中國貿促會新聞發言人楊帆在當天舉行的新聞發布會上說，中國經濟穩中向好、長期向好的基本面沒有改變，中國市場對外資的「磁吸力」將繼續增加。

另在全球經貿摩擦指數部分，報告指出，2023年11月全球經貿摩擦指數為170，繼續處於高位區間，比上年同期上升29個點。全球經貿摩擦措施涉及金額同比上升8.5%，環比下降41.8%。

分國別看，去年11月巴西、美國和墨西哥經貿摩擦指數在20個國家（地區）中位居前三，歐盟、美國和墨西哥經貿摩擦措施涉及金額排名前三。 　　

分行業看，電子、機械設備和運輸設備行業是經貿摩擦措施的主要衝突點。在監測的13個主要行業中，電子行業的全球經貿摩擦指數居首。 　　

在涉華經貿摩擦方面，據中國貿促會統計，去年11月19個國家（地區）涉華經貿摩擦指數為152，仍然處於高位。其中，巴西涉華經貿摩擦指數最高，其次是美國。當月，19個國家（地區）涉華經貿摩擦措施涉及金額同比下降13.3%，環比下降55.6%。機械設備、電子、運輸設備、輕工和醫藥行業涉華經貿摩擦指數處於高位。

「全球經貿摩擦指數」是由中國貿促會經貿摩擦法律顧問委員會編寫的趨勢監測指數。該指標涵蓋進出口關稅措施、貿易救濟措施、技術性貿易措施、進出口限制性措施以及其他限制性措施五大領域。

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