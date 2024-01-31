巴西、美涉中經貿摩擦排前 機械設備、電子是衝突點

中國貿促會報告指出，2023年第四季有九成以上受訪外資企業認為中國市場富有吸引力。圖為廣東深圳河套深港科技創新合作區深圳園區皇崗口岸片區。（新華社）

中國貿促會30日發布報告，報告指出，2023年第四季有九成以上受訪外資企業認為中國市場富有吸引力，有在華增資意向的企業占比環比上升4.5個百分點。據統計，去年19個國家（地區）中，巴西 涉華經貿摩擦指數最高，其次是美國。

這份「2023年第四季度中國外資營商環境調研報告」，是中國貿促會在調研近600家外資企業基礎上編製完成的。其中，68%的受訪外資企業是小微企業，65%在華產業布局集中在加工製造環節。

中新社報導，報告顯示，2023年第四季度，受訪外資企業對中國營商環境滿意度持續提升，所有指標滿意及以上評價占比均較三季度有所提升。其中，對「獲取經營場所」、「市政公用基礎設施報裝」、「跨境貿易」、「市場准入」等指標評價滿意及以上的企業占比超90%。

報告稱，近70%受訪外資企業仍看好未來五年中國市場情況，環比上升約1.8個百分點，認為中國市場吸引力有所上升或持平的受訪外資企業占比超90%。超九成受訪外資企業預期未來五年在華投資 利潤率將持平或有所提高，環比上升約5.8個百分點。

中國貿促會新聞發言人楊帆在當天舉行的新聞發布會上說，中國經濟穩中向好、長期向好的基本面沒有改變，中國市場對外資的「磁吸力」將繼續增加。

另在全球經貿摩擦指數部分，報告指出，2023年11月全球經貿摩擦指數為170，繼續處於高位區間，比上年同期上升29個點。全球經貿摩擦措施涉及金額同比上升8.5%，環比下降41.8%。

分國別看，去年11月巴西、美國和墨西哥 經貿摩擦指數在20個國家（地區）中位居前三，歐盟、美國和墨西哥經貿摩擦措施涉及金額排名前三。

分行業看，電子、機械設備和運輸設備行業是經貿摩擦措施的主要衝突點。在監測的13個主要行業中，電子行業的全球經貿摩擦指數居首。

在涉華經貿摩擦方面，據中國貿促會統計，去年11月19個國家（地區）涉華經貿摩擦指數為152，仍然處於高位。其中，巴西涉華經貿摩擦指數最高，其次是美國。當月，19個國家（地區）涉華經貿摩擦措施涉及金額同比下降13.3%，環比下降55.6%。機械設備、電子、運輸設備、輕工和醫藥行業涉華經貿摩擦指數處於高位。

「全球經貿摩擦指數」是由中國貿促會經貿摩擦法律顧問委員會編寫的趨勢監測指數。該指標涵蓋進出口關稅措施、貿易救濟措施、技術性貿易措施、進出口限制性措施以及其他限制性措施五大領域。