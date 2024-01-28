身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度存疑

爆料指出，中國國家主席習近平參加全國政協前副主席張克輝的告別式上，身形較以往消瘦。圖為習近平與張克輝親屬握手表示慰問。（新華社）

海外社群平台及部分媒體近日盛傳中國國家主席習近平 疑罹患「癌王」胰臟癌（胰腺癌），相關消息來源都是一張ID為「北京護士」的人稱習近平在檢查中被發現得了胰臟癌的圖片；並配了一張習近平在1月17日參加張克輝告別式上身形消瘦的照片「佐證」。不過也有說法稱僅憑身形消瘦就稱習可能罹癌失之武斷，指這可能是烏龍爆料。

近日在X平台及部分海外媒體刊出的文章中，不少提及習近平可能罹患胰臟癌的消息，並把習近平罹癌的傳言和中國近來的多次火災、爆炸、土石流等案件做關聯解讀，稱這是習近平連任後「犯火」，並引用數據稱2023年上半年中國火情多達3000餘件，2024年1月也沒斷過。

而相關消息來源提供的「佐證」有兩個。一是一張圖片，內容說一名ID為「北京護士」的人稱一位比較靠譜的好友告訴他習近平在檢查中被發現罹患胰臟癌；二是習近平1月17日參加全國政協前副主席張克輝的告別式上，面容憔悴，身形較以往消瘦。

胰臟癌被認為是癌中之王，早期沒有明顯症狀，一旦發現就是晚期，且伴隨劇烈疼痛，治療效果不佳，去年中國疾控中心首席專家吳尊友就是死於胰臟癌，去世前體重從135斤迅速下降到80斤。

據網傳視頻及網民解讀，習近平1月16日和1月17日公開露面時看來面容憔悴，身形較以往消瘦，但在1月10日的活動中看起來又挺正常。1月24日習近平兩次會晤外賓時，看起來似乎也是病態性的消瘦。不過也有人認為，身形消瘦不代表就罹癌，這種解讀沒有根據，且目前沒有具體可靠的消息來源可證明，此傳言可信度存疑。