副總理赴非洲2峰會 推南南合作：中國永遠是發展中國家一員

喀麥隆總統比亞17日會見到訪的中國國務院副總理劉國中。(新華社)

中國國務院 副總理劉國中近日出席在非洲烏干達舉行的不結盟運動第19次峰會、第三屆南方首腦會議，強調中國永遠是發展中國家一員，願同南方各國加強合作；這是北京官方罕見派出高層參加不結盟運動峰會，層級從大使級拉升到副總理級。分析指出，中國對非洲大陸的興趣益增，除大舉投資 獲取非洲國家政治支持，並努力將自己塑造非洲政治制度的關鍵參與者。

據北京青年報政知見官方帳號指出，出席不結盟運動第19次峰會、第三屆南方首腦會議，是此次劉國中外訪的重要行程之一。與訪問阿爾及利亞、喀麥隆不同，劉國中是以「習近平主席特別代表」的身分出席的這兩場國際高峰會。

在不結盟運動第19次峰會上，劉國中表示，中國永遠是發展中國家一員。願同廣大不結盟運動國家一道，倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，推動世界走向和平、安全、繁榮、進步的光明前景。

在第三屆南方首腦會議上，劉國中表示，當前，世界百年變局加速演進，南方國家面臨複雜的外部環境。我們要重整行裝再出發，勇毅探索現代化道路，推動更高水準的南南合作。

他強調，作為發展中國家、「全球南方」一員，中國始終與其他發展中國家同呼吸、共命運，將繼續把南南合作視為對外合作的優先方向，為南方國家共同發展貢獻力量。

德國之聲早前報導，中國對非洲大陸的興趣益增，在當地的影響力不斷提升，並以大舉投資獲取非洲國家的政治支持。報導引述分析說，中國甚至透過建造或修繕議會大廈接觸各國議員，成為塑造非洲政治制度的關鍵參與者。

報導指出，中國外交部長王毅 包括今年在內、連續34年首次開年外訪皆選擇非洲，這不僅成為傳統，凸顯中國對於經營非洲的重視，同時北京目前與「全球南方」的國家交好，還把自己視為這些國家的代言人。