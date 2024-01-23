副總理赴非洲2峰會 推南南合作：中國永遠是發展中國家一員
中國國務院副總理劉國中近日出席在非洲烏干達舉行的不結盟運動第19次峰會、第三屆南方首腦會議，強調中國永遠是發展中國家一員，願同南方各國加強合作；這是北京官方罕見派出高層參加不結盟運動峰會，層級從大使級拉升到副總理級。分析指出，中國對非洲大陸的興趣益增，除大舉投資獲取非洲國家政治支持，並努力將自己塑造非洲政治制度的關鍵參與者。
據北京青年報政知見官方帳號指出，出席不結盟運動第19次峰會、第三屆南方首腦會議，是此次劉國中外訪的重要行程之一。與訪問阿爾及利亞、喀麥隆不同，劉國中是以「習近平主席特別代表」的身分出席的這兩場國際高峰會。
在不結盟運動第19次峰會上，劉國中表示，中國永遠是發展中國家一員。願同廣大不結盟運動國家一道，倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，推動世界走向和平、安全、繁榮、進步的光明前景。
在第三屆南方首腦會議上，劉國中表示，當前，世界百年變局加速演進，南方國家面臨複雜的外部環境。我們要重整行裝再出發，勇毅探索現代化道路，推動更高水準的南南合作。
他強調，作為發展中國家、「全球南方」一員，中國始終與其他發展中國家同呼吸、共命運，將繼續把南南合作視為對外合作的優先方向，為南方國家共同發展貢獻力量。
德國之聲早前報導，中國對非洲大陸的興趣益增，在當地的影響力不斷提升，並以大舉投資獲取非洲國家的政治支持。報導引述分析說，中國甚至透過建造或修繕議會大廈接觸各國議員，成為塑造非洲政治制度的關鍵參與者。
報導指出，中國外交部長王毅包括今年在內、連續34年首次開年外訪皆選擇非洲，這不僅成為傳統，凸顯中國對於經營非洲的重視，同時北京目前與「全球南方」的國家交好，還把自己視為這些國家的代言人。
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