工行紐約分行洩密、違反洗錢法… 遭美重罰3240萬

中國工商銀行及其紐約分行近日遭美國以洩露機密監管訊息以及未遵循相關法令為由，共計罰款3240萬美元。圖為民眾從山西太原中國工商銀行前經過。（中新社）

美國金融監管機構調查發現，世界資產規模最大的銀行「中國工商銀行」及其紐約分行涉嫌非法向海外監管機構洩漏「機密監管信息」，且未遵守相關法規，近期開罰該行總計3240萬美元，並要求限期改善。值得關注的是，在中國工商銀行被罰的同時，中美金融官員在北京會談。

德國之聲中文網報導，這是美國聯邦儲備委員會（Fed）和紐約州 金融服務部聯合出手的罰則，兩個單位分別向中國工商銀行開罰240萬美元與3000萬美元。

聯準會 19日公告指出，所謂「機密監管資訊」，包含銀行檢查報告以及銀行監管機構的其他機密通訊；在未經銀行監管機構事先同意的情況下，公開機密監管信息屬違法行為。

報導引述媒體指出，聯準會認定中國工商銀行的紐約分行「缺乏任何正式的政策、程序、訓練與內部管控措施」，來指導員工如何處理機密監管資訊。根據規定，中國工商銀行的董事會與分行管理階層必須在90天內，針對如何加強遵守規範，向聯準會提交「可接受」的方案。

紐約州金融服務部則在公告中指出，2018年及2022年間，中國工商銀行紐約分行在遵循「銀行保密法」及「反洗錢法」規範方面存在諸多缺陷。此外，有一位紐約分行的前員工曾受指示讓許多文件提前生效，但銀行方面並未即時向紐約州金融服務部通報此事。調查也發現，中國工商銀行曾非法向海外監管機構透露機密監管資訊。

報導稱，公告指出，經過調查，紐約州金融服務部與中國工商銀行已達成合意處罰令，中國工商銀行及其紐約分行同意支付3000萬美元的罰款。

另外，報導提到，在中國工商銀行被罰的同日，美國與中國金融工作小組在北京的會議也告一段落。美國財政部19日的新聞稿指出，這次會議是該小組自2024年以來首度開會，也是第一次在中國舉行。

根據美方新聞稿，19日的會議觸及「金融穩定性與資本市場議題、國際金融機構、永續金融、跨國支付與數據、反洗錢與打擊對恐怖主義的資助」等議題。美國官員也「坦率地提及存在分歧的領域」，而雙方同意繼續定期會面；此外，美方代表已向中方表示，美國財長葉倫 （Janet Yellen）期待「在適當時候再次訪問中國」。

中國官媒新華社報導，中國國務院副總理何立峰19日會見了美國代表團。何立峰說，「雙方應繼續運用好金融工作小組機制，不斷累積成果，鞏固發展金融領域合作動能」。

公開資料顯示，上述金融工作小組成立於去年9月，直屬葉倫與何立峰管理。