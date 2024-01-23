工行紐約分行洩密、違反洗錢法… 遭美重罰3240萬
美國金融監管機構調查發現，世界資產規模最大的銀行「中國工商銀行」及其紐約分行涉嫌非法向海外監管機構洩漏「機密監管信息」，且未遵守相關法規，近期開罰該行總計3240萬美元，並要求限期改善。值得關注的是，在中國工商銀行被罰的同時，中美金融官員在北京會談。
德國之聲中文網報導，這是美國聯邦儲備委員會（Fed）和紐約州金融服務部聯合出手的罰則，兩個單位分別向中國工商銀行開罰240萬美元與3000萬美元。
聯準會19日公告指出，所謂「機密監管資訊」，包含銀行檢查報告以及銀行監管機構的其他機密通訊；在未經銀行監管機構事先同意的情況下，公開機密監管信息屬違法行為。
報導引述媒體指出，聯準會認定中國工商銀行的紐約分行「缺乏任何正式的政策、程序、訓練與內部管控措施」，來指導員工如何處理機密監管資訊。根據規定，中國工商銀行的董事會與分行管理階層必須在90天內，針對如何加強遵守規範，向聯準會提交「可接受」的方案。
紐約州金融服務部則在公告中指出，2018年及2022年間，中國工商銀行紐約分行在遵循「銀行保密法」及「反洗錢法」規範方面存在諸多缺陷。此外，有一位紐約分行的前員工曾受指示讓許多文件提前生效，但銀行方面並未即時向紐約州金融服務部通報此事。調查也發現，中國工商銀行曾非法向海外監管機構透露機密監管資訊。
報導稱，公告指出，經過調查，紐約州金融服務部與中國工商銀行已達成合意處罰令，中國工商銀行及其紐約分行同意支付3000萬美元的罰款。
另外，報導提到，在中國工商銀行被罰的同日，美國與中國金融工作小組在北京的會議也告一段落。美國財政部19日的新聞稿指出，這次會議是該小組自2024年以來首度開會，也是第一次在中國舉行。
根據美方新聞稿，19日的會議觸及「金融穩定性與資本市場議題、國際金融機構、永續金融、跨國支付與數據、反洗錢與打擊對恐怖主義的資助」等議題。美國官員也「坦率地提及存在分歧的領域」，而雙方同意繼續定期會面；此外，美方代表已向中方表示，美國財長葉倫（Janet Yellen）期待「在適當時候再次訪問中國」。
中國官媒新華社報導，中國國務院副總理何立峰19日會見了美國代表團。何立峰說，「雙方應繼續運用好金融工作小組機制，不斷累積成果，鞏固發展金融領域合作動能」。
公開資料顯示，上述金融工作小組成立於去年9月，直屬葉倫與何立峰管理。
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