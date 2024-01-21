中國增持美債 近8個月首見

美國財政部最新數據顯示，2023年11月中國增持美債124億美元，結束7個月連拋趨勢。（路透）

美國財政部於當地時間19日公布的去年11月國際資本流動報告（TIC）顯示，美國兩大海外債主均增持美國國債，其中，中國11月增持124億美元，結束連續7個月拋售趨勢，近8個月首次增持，日本 增持293億美元，連增兩個月。

TIC報告顯示，中國11月持有美債規模7820億美元，仍是第二大海外持有美債的持有國。

據華爾街見聞報導，中國自2022年4月起的美債持股一直低於1兆美元，並從2022年8月至2023年2月連續七個月減持美債，2023年3月增持203億美元，隨後4月至10月再次「七連降」。截至2023年11月，中國的美債持有規模較2022年末減少850億美元，降幅9.8%。

美國第一大債主仍為日本。去年11月日本的美債持有規模為1.1275兆美元，較10月增加293億美元，連續兩個月、最近六個月內第五個月增持。英國則增持232億美元美債至7162億美元，持股規模排名第三。

報導指出，在美債總持有規模排名前十的國家地區中，11月只有開曼群島減持，降幅47億美元。由於11月美債價格大反彈，無疑提振海外央行 對美債資產的配置利益，因此日本和中國等大債主11月增持美債「不算意外」。

有分析指出，從中國增減持美債最能夠直接反映中美關係的細微變化。去年一整年，由於中美關係發展受阻的原因，雙方在經濟領域合作受到不小影響。但2023年下半年，美國開始不斷尋求與中國交流。其中，美國就多次派遣高官，尤其是經濟領域的高層，例如美國財長、美國商務部長等訪問中國。

而最重要的一個節點就在去年11月，藉著舉行亞太經合組織（APEC）峰會的契機，美國在舊金山 實現了雙方元首的會晤，而中國重新增持美債也是在11月。 從這一點或可看出，其實舊金山的拜習會，對於中美關係發展來說，確實有一定積極影響。而中國增持美債，也充分展現出中方願意與美國在經濟領域繼續合作的誠意。

此外，業內人士還指出，美債殖利率下降能否吸引中國等海外央行重新增持美債，很大程度上取決於各國自身的外儲資產多元化配置的需要。隨著各國央行加速外儲多元化配置，愈來愈多國家的央行考慮配置黃金替代美債。此外，美債日益高企與西方動輒凍結某些國家外儲，也是多國央行對美債「避而遠之」的主要因素。

同樣在去年11月，中國國家外匯局數據顯示，中國官方的黃金儲備連續13個月成長。2023年前11個月，中國央行累計增持黃金約646萬盎司，成為全球最大黃金買家。