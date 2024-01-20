葉門叛軍：中俄船隻可安心通過紅海

青年運動持續襲擊過境紅海的商船，不過青年運動聲稱來自中、俄的船隻可以安全通過紅海，不受威脅。（路透）

葉門叛軍「青年運動」（或譯胡塞武裝組織）持續襲擊過境紅海的商船，引發全球航運危機，不過有兩國的船隻或可免被攻擊。俄羅斯 塔新社19日報導，青年運動政治局成員穆罕默德．巴基蒂接受採訪時表示，來自俄羅斯和中國的船隻可以安全通過紅海，不會受到威脅。

環球網引自塔新社報導，巴基蒂表示，「就包括俄羅斯和中國在內的所有其他國家的船隻而言，他們在該區域的航行不會受到任何威脅。」他還說，「我們準備確保他們穿越紅海時的安全，因為航行自由對我們國家（也）很重要」。

去年10月7日以哈衝突爆發以來，青年運動頻頻在紅海水域襲擊關聯以色列 的船隻，以示對巴勒斯坦 的支持。青年運動為「聲援巴勒斯坦」，在紅海襲擊與美國和以色列有關的商船，美國、英國則聯合發射百枚飛彈轟炸青年運動據點。

最近一周，這樣的對攻頻繁上演，紅海局勢升溫。美國五角大廈18日證實，美軍對青年運動發動了一周內的第五次打擊，並摧毀了部分可能用於襲擊紅海船隻的飛彈。據加拿大廣播公司報導，由於青年運動的襲擊，近期通過紅海的航運量暴跌70%。

美國之音曾報導，中國媒體和網友在此議題上和西方站在對立面，除了將青年運動塑造成挑戰美國的反叛力量外，中國網友更「致敬」青年運動，稱該組織自知敵強己弱，仍勇於亮劍，還有人說想看美英軍艦被炸沉。

法廣網引述路透報導，儘管青年運動聲稱要在紅海為中俄等船隻網開一面，但全球最繁忙航線之一的破裂實際上也暴露了中國出口依賴型經濟在供應混亂和外部需求衝擊面前的脆弱性。

美國BDI Furniture等公司表示，他們正在更多地依賴土耳其和越南等地的工廠來減輕供應中斷的影響，這也是西方國家最近在地緣政治緊張局勢中減少對中國依賴的舉措之一。

路透稱，紅海航線的進一步破壞將給陷入困境的中國經濟帶來壓力，中國經濟已經面臨房地產危機、消費需求疲軟、人口萎縮和全球經濟增長低迷等問題。

中國商務部周五呼籲恢復和保障紅海航道安全，確保國際貿易正常秩序。中國外交部發言人毛寧也呼籲停止襲擾民用船隻的行為，維護全球產供鏈的暢通和國際貿易秩序。