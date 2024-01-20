巴基斯坦空襲伊朗 中製殲10C首次實戰

殲-10Ｃ戰機。(新華社資料照片)

伊朗 革命衛隊日前空襲巴基斯坦境內的遜尼派聖戰組織營地，巴基斯坦18日清晨反擊，出動中國製造的殲10C「猛龍」戰機，還有中巴聯手打造的JF-17「雷電」（Thunder），也就是解放軍 所謂的「梟龍」等戰機，對伊朗東部發動數次空襲，據稱，這是殲10Ｃ首次被證實投入實戰。

翼龍II無人機系統。（取材自環球網）

據「保加利亞軍事網」（BulgarianMilitary.com）18日報導，除了戰機外，「巴鐵」(中國網友對巴基斯坦的友好稱謂)也出動了中國製「翼龍II」無人機。印度 「歐亞時報」也詳述這次突襲是由「翼龍」中空長航時無人機進行的空中偵察，隨後巴基斯坦空軍第二中隊的「梟龍」戰鬥機發射空對地導彈，深入伊朗境內超過80公里，打擊「俾路支解放陣線」（BLF）恐怖組織目標，據悉至少導致9人喪生」。

報導指出，在突襲行動中，巴基斯坦動用射程達170公里的精準導引GIDS B-REK火箭助推滑翔炸彈。而早在2017年3月時，巴基斯坦就為JF-17武裝了這款增程武器。

梟龍戰機。(圖取材自「空軍世界」網站)

報導稱，中國的軍事專家透露，巴基斯坦空軍第二中隊對於中國軍迷並不陌生，之前該中隊裝備的「梟龍」戰鬥機曾在珠海航展上公開展示其優秀的空中機動性能。而「翼龍」「梟龍」及殲10C均是巴國向中國購買的戰機，採用中國的戰場數據鏈系統，可以共享戰場情報和協同作戰，另外巴國空軍很可能還動用購自中國的ZDK-03預警機提供監控和指揮。