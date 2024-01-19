中美工作小組 18日在京首談金融穩定

外媒指出，美國財政部官員已赴北京召開雙方的會議，這一會議機制是中國國務院副總理何立峰與美國財長葉倫在2023年7月會談的共識。圖為何立峰（右）2023年7月與葉倫（左）會談。（中新社）

美國財政部 官員抵北京與中國討論雙方金融與經濟合作議題，成為雙方在金融領域最新一次的合作。據美國財政部消息人士表示，這次會議突顯拜登 政府以及葉倫，對於建立彈性美中溝通管道的承諾。

英國金融時報指出，由美國財政部和中國政府官員組成的工作小組18日在北京舉行首次會議，小組將討論金融穩定、跨國數據監管、資本市場發展和反洗錢問題，同時也將討論打擊恐怖主義融資以及對國際貨幣基金組織政策的看法。

美方的官員將包含美國財政部助理部長尼曼和負責國內金融的副部長內利領導，亦有金融犯罪執法網絡負責人加基。而中方團隊則將由中國人民銀行副行長宣昌能率領。

彭博社援引一位不願透露姓名的財政部官員表示，此次討論是去年成立的最新一輪「金融工作小組」會談，將討論金融穩定、資本市場、毒品和恐怖主義融資等問題。

公開資料顯示，美國財長葉倫去年7月訪問北京後，與中國國務院副總理何立峰達成共識，成立「經濟領域工作組」，包含「經濟工作組」與「金融工作組」。去年10月中美經濟工作組、金融工作組分別以視訊方式舉行第一次會議。目前中國官方尚未公布是否有美國財政部官員到訪的消息。

另外，美國國務卿布林肯 17日在瑞士達沃斯世界經濟論壇上說，總統拜登和中國國家主席習近平自去年在舊金山舉辦峰會並達成協議後，兩國關係進一步解凍，稱兩人今年會多交流。

彭博資訊報導，布林肯說，「領袖之間的接觸是無可取代的，尤其是與中國打交道。我想，在未年的一年你們會看到更多這樣的互動。」