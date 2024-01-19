2022年兩度爆衝突 印度：中國若緩解邊界緊張 投資限制可解

印媒報導，自從中印兩國於2020年發生邊界流血衝突以來，印度已在實際控制線沿線部署6萬8000名士兵以及戰機、坦克等，防範中國軍隊越界。圖為中印邊界牌。（路透資料照）

中印邊界爭端不斷，兩國多次舉行軍事和外交磋商仍未解決，近日更傳出自印度 和中國於2020年在喜馬拉雅邊境陷入激烈對峙以來，雙方士兵2022年在此地區至少爆發2次衝突，而且是邊打邊談。美媒引述印度一位高級官員17日表示，如果印中邊界保持和平，印度有可能放寬對中國投資 採取的嚴厲審查和限制，否則印度不可能給中國投資鋪紅地毯。

中央社引述路透報導指出，根據印度陸軍授勳表彰內容出現的新細節，印度和中國自2020年在喜馬拉雅邊境激烈對峙以來，雙方士兵2022年在此至少爆發2次衝突，事件涉及肉搏戰，且當時新德里和北京舉行一系列外交及軍事會談，以解決幾十年來最嚴重的軍事衝突。這些衝突事件未通報有人員死亡。

先前在2020年中期，至少有20名印度士兵和4名中國軍隊人員在這個地區衝突中喪命。在印度拉達克（Ladakh）地區發生小規模衝突中，已知最後一次發生在2022年11月，這顯示兩國未劃定邊界的緊張局勢持續時間比先前報導還要長得多。

根據印度陸軍表揚2022年至少2起事件中盤問企圖進入印度領土的中國士兵並授予英勇獎章內容，兩國軍隊於2022年在一個未指明的地區對峙了2天。

2022年1月，「幾名中國人民解放軍 士兵襲擊」印度陸軍在拉達克東部地區的一處哨所，肢體衝突中，一名印度士兵打傷了至少4名中國士兵，並搶走他們的步槍，「迫使他們撤回」。隨後在2022年11月，印度軍隊擊退企圖進入領土的「一群40到50名（解放軍）士兵」。另一份嘉獎令內容指出，一小隊印度士兵攻擊並打傷他們，「因此挫敗敵人奪取這個哨所的計畫」。

另據美國之音報導，印度工業和國內貿易促進部部長拉傑什·庫馬爾·辛格（Rajesh Kumar Singh）在出席瑞士達沃斯世界經濟論壇時對路透表示，印中邊界緊張局勢的緩解有可能導致印中兩國投資關係的改善。報導稱這是印度高級官員首次暗示，已歷時四年對中國投資的限制有可能被解除。

印度政府於2020年出台一系列新的措施，對來自其鄰國公司的投資嚴加審理，尤其是國家安全方面的審查。 此舉被廣泛視為印度政府對印中邊界當年六月中旬爆發的一場衝突作出的報復性措施。

路透引述辛格表示，他認為中印曾經發生的邊界問題，「現在已經穩定下來了。」「在投資方面也一樣，如果事情順利，我相信我們可以恢復正常的運作，」不過他並沒有給出時間表。

在被問及印度傳遞的信息是否意味著中國的投資將取決於一條和平的邊界時，辛格答道：「你不可能在有人蠶食你邊界的同時為其投資鋪設紅地毯呀。」