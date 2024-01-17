被傳10次升遷後 胡錦濤子胡海峰「真的」返京升官了

中國前國家主席胡錦濤之子、前麗水市委書記胡海峰升任民政部副部長。（中新社）

中國國務院 16日發布國家工作人員任免公告顯示，前國家主席胡錦濤之子胡海峰已升任民政部副部長。近年胡海峰有10次升遷消息流傳皆落空，他在浙江省山區「窮市」麗水擔任市委書記近6年，港媒指出，外界認為胡海峰仕途仍有上升空間。

港媒日前曾報導，浙江省前麗水市委書記胡海峰傳返回北京，晉升民政部副部長。但5日公布的國務院任免國家工作人員名單顯示，任命李保俊為民政部副部長，當時海外不少媒體認為胡海峰升官的消息再度落空，甚至傳出他「行蹤成謎」。

據了解，胡海峰1972年11月生，安徽績溪人，為前國家主席胡錦濤之子。北方交通大學畢業，取得北京清華大學EMBA，擁有碩士學歷。

公開資料顯示，胡海峰曾任清華控股有限公司高級工程師、同方威視技術股份有限公司總裁。2009年至2010年間，擔任浙江清華長三角研究院黨委書記。2013年任浙江省嘉興市委副書記。2018年任浙江省麗水市委書記。胡海峰也是當時浙江省地級市當中，最年輕的市委書記。

執政山區「窮市」麗水近6年期間，胡海峰提出「麗水之幹」的綠色發展之路，並積極接軌長三角。在他推動下，2008年就計畫建設的麗水機場，終於在2020年正式動工，預計今年落成並通航。

官方發布顯示，胡海峰最後一次公開現身是在2023年12月27日，當時麗水市委召開5屆5次全體擴大會議，市委常委會主持會議。胡海峰代表市委常委會作工作報告，並作總結。

不過，本月4日麗水市委理論學習中心組舉行「習思想」專題學習會中，照例要由胡海峰主持的場合卻未見他的身影。與此同時，網路此前還將「胡海峰」列為敏感詞，禁止網友對其升官傳聞進行議論，引發諸多揣測。

早前網上關於胡海峰職務異動的傳聞不斷，曾經傳出過的職務包括大連市長、鄭州 書記、福建省委組織部長等職務，但最後都沒有「兌現」。

香港 明報報導，去年底有消息稱胡海峰將升任民政部副部長，惟麗水市委沒回覆求證。有關消息隨後在網路傳開，至16日日獲人社部證實。外界認為胡海峰仕途仍有上升空間。