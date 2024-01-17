挽留外資 李強：中國去年GDP增5.2% 學者：數據是真的嗎

中國國務院總理李強16日在瑞士出席達沃斯世界經濟論壇（WEF）並發表演說。(歐新社)

在外資撤離中國去風險化背景下，中國國務院總理李強 16日在瑞士出席達沃斯世界經濟論壇（WEF）並發表演說表示，中國經濟穩健，可承受起起伏伏的考驗，去年中國經濟成長率達5.2%，超過官方設下的5%成長目標，他喊話外商繼續投資 中國。不過，有學者質疑李強數據的真實性，並敦促北京做出實際行動。

今年世界經濟論壇以「重建信任」（Rebuilding Trust）為主題，有來自120國、超過2800名領袖人物與會，其中包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、和中國總理李強等。

中國近年經濟疲軟，外資投入減少，市場關注中國去年經濟表現，中國國家統計局預定今天公布去年第四季及全年經濟數據，李強提前在論壇透露消息。

李強在演說中力捧中國經濟表現，盼重建外資與投資人的信心。財新網報導，李強在會中提到，當前中國經濟穩健前行，仍將持續為世界經濟發展提供強大動力，並強調中國這些年對世界經濟成長貢獻率一直在三成左右。李強說，剛剛過去的2023年，中國經濟總體回升向好，預計全年經濟成長率的增幅在5.2%左右，高於去年年初訂下的5%目標。

就中國經濟情勢，李強說，目前中國的中等收入群體約四億多人，未來十幾年內，這個群體的數量將增加到八億人，對於商品服務的需求，中國人正從過去的「有沒有」向「好不好」轉變，消費升級的動能非常強勁。

提到外資投資現況，李強說，近五年來，外商在中國直接投資的收益率約9%，在國際上，也是比較高的水準，因此選擇中國市場不是風險，而是機遇。

他強調，中國將持續努力打造市場化、法治化、國際化一流的營商環境，穩步擴大制度性開放，繼續縮減外資准入負面清單，落實全面取消製造業領域外資准入限制，保障外商投資企業國民待遇。

他重申不管世界形勢如何變化，中國都將堅持對外開放的基本國策，開放的大門只會越開越大。

不過，美國前國務卿龐培歐的首席中國政策顧問余茂春 對自由亞洲電台表示，外界對中國經濟、中國政府信譽的信心已經消失，李強宣稱去年中國經濟實現5.2%的增長，根本無法讓人相信。

余茂春說：「中國政府的數字是自己炒作出來的，因為中國經濟數據永遠是很好的，即使在最困難的時候也是有成長。另外一點就是，這個數字沒有辦法核實，以前還有外國評估公司到中國去做一些有限的調查，現在連這個機會都沒有了」。

余茂春也指出，李強上述表態難以打動外資，因為外界主要看的是中國政府的行為。北京嘴上說得很好聽，但對外資的打壓卻是系統性的。他認為，中國政府若不改變投資環境，不可能改變人們的初衷。