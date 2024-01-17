挽留外資 李強：中國去年GDP增5.2% 學者：數據是真的嗎
在外資撤離中國去風險化背景下，中國國務院總理李強16日在瑞士出席達沃斯世界經濟論壇（WEF）並發表演說表示，中國經濟穩健，可承受起起伏伏的考驗，去年中國經濟成長率達5.2%，超過官方設下的5%成長目標，他喊話外商繼續投資中國。不過，有學者質疑李強數據的真實性，並敦促北京做出實際行動。
今年世界經濟論壇以「重建信任」（Rebuilding Trust）為主題，有來自120國、超過2800名領袖人物與會，其中包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、和中國總理李強等。
中國近年經濟疲軟，外資投入減少，市場關注中國去年經濟表現，中國國家統計局預定今天公布去年第四季及全年經濟數據，李強提前在論壇透露消息。
李強在演說中力捧中國經濟表現，盼重建外資與投資人的信心。財新網報導，李強在會中提到，當前中國經濟穩健前行，仍將持續為世界經濟發展提供強大動力，並強調中國這些年對世界經濟成長貢獻率一直在三成左右。李強說，剛剛過去的2023年，中國經濟總體回升向好，預計全年經濟成長率的增幅在5.2%左右，高於去年年初訂下的5%目標。
就中國經濟情勢，李強說，目前中國的中等收入群體約四億多人，未來十幾年內，這個群體的數量將增加到八億人，對於商品服務的需求，中國人正從過去的「有沒有」向「好不好」轉變，消費升級的動能非常強勁。
提到外資投資現況，李強說，近五年來，外商在中國直接投資的收益率約9%，在國際上，也是比較高的水準，因此選擇中國市場不是風險，而是機遇。
他強調，中國將持續努力打造市場化、法治化、國際化一流的營商環境，穩步擴大制度性開放，繼續縮減外資准入負面清單，落實全面取消製造業領域外資准入限制，保障外商投資企業國民待遇。
他重申不管世界形勢如何變化，中國都將堅持對外開放的基本國策，開放的大門只會越開越大。
不過，美國前國務卿龐培歐的首席中國政策顧問余茂春對自由亞洲電台表示，外界對中國經濟、中國政府信譽的信心已經消失，李強宣稱去年中國經濟實現5.2%的增長，根本無法讓人相信。
余茂春說：「中國政府的數字是自己炒作出來的，因為中國經濟數據永遠是很好的，即使在最困難的時候也是有成長。另外一點就是，這個數字沒有辦法核實，以前還有外國評估公司到中國去做一些有限的調查，現在連這個機會都沒有了」。
余茂春也指出，李強上述表態難以打動外資，因為外界主要看的是中國政府的行為。北京嘴上說得很好聽，但對外資的打壓卻是系統性的。他認為，中國政府若不改變投資環境，不可能改變人們的初衷。
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