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日經：中國噩夢是「賴川」組合 賴恐面臨北京更大施壓

電動車遇酷寒怎麼辦？掌握充電5大建議

比亞迪賣贏特斯拉 豪砸20億人民幣給經銷商發紅包

中國新聞組／北京17日電
比亞迪全球銷量驚人，圖為在以色列一家比亞迪銷售點拍攝的SUV Atto 3電動車。(新華社)
比亞迪全球銷量驚人，圖為在以色列一家比亞迪銷售點拍攝的SUV Atto 3電動車。(新華社)

中國電動車龍頭比亞迪全球季度銷售量首次超過特斯拉，美國「時代雜誌」對此發文，「這給美國一個教訓：不要低估中國」；而比亞迪預計將豪擲高達20億元（人民幣，下同，約2.8億美元）獎勵經銷商，一名北京比亞迪經銷商透露，比亞迪確實下發相關獎勵通知，但還未正式發放。

公開數據顯示，2023年比亞迪全年銷量達302.44萬輛，較去年同期成長61.9%；高速發展的比亞迪正讓經銷商享受到「紅利」。路透報導，比亞迪對完成2023年銷量目標的門市，將按照每輛車666元的標準發放獎金，超過300萬輛的銷售意味著比亞迪將豪擲高達20億元獎勵經銷商。

每日經濟新聞報導，一家比亞迪4S店銷售人員張帆表示，即使銷售條件不是很好，也沒有影響消費者購車熱情；其所在門市2023年銷售新車超千輛，超額完成任務，光是他個人就賣了200多輛車。

報導指出，一名比亞迪4S店銷售人員也說：「比亞迪全國各經銷商門市基本上都完成2023年銷售任務，要不也不會賣出300多萬輛車。」但一名不願透露姓名的北京某比亞迪經銷商透露，比亞迪確實下發了相關獎勵通知，但還未正式發放。

華爾街日報早前報導，比亞迪2023年第四季度在全球銷售超過52.6萬輛純電動汽車，特斯拉同期銷量則接近48.5萬輛，這家中國汽車製造商顯然是特斯拉在全球市場地位的一個強勁對手。

觀察者網報導，中國電動車產業的強勁活力引人注目，福特汽車執行長吉姆法利（Jim Farley）說：「我們認為中國車企才是主要競爭對手，而非通用汽車或豐田汽車。」「時代雜誌」13日也發文，中國車企比亞迪上季度擊敗美國車企特斯拉成為全球電動車銷售冠軍，同時也給了美國一個教訓：不要低估中國。

報導指出，西方媒體類似論調並非第一次出現，英國「金融時報」也指出，「中國電動車主導地位給西方帶來了困境。」就算設置關稅壁壘，歐美製造商依然難以對中國產品建立價格優勢。

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