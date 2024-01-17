我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日經：中國噩夢是「賴川」組合 賴恐面臨北京更大施壓

電動車遇酷寒怎麼辦？掌握充電5大建議

赤裸蔑視 菲律賓總統賀台總統 北京怒嗆：去多讀點書

記者黃雅慧／綜合報導
針對菲律賓總統馬可仕罕見祝賀賴清德當選台灣總統，中國外交部發言人毛寧建議馬可仕總統多讀讀書，正確了解台灣問題的來龍去脈。（歐新社）
針對菲律賓總統馬可仕罕見祝賀賴清德當選台灣總統，中國外交部發言人毛寧建議馬可仕總統多讀讀書，正確了解台灣問題的來龍去脈。（歐新社）

台灣大選落幕，針對菲律賓總統馬可仕罕見祝賀賴清德當選總統，中國大陸外交部發言人毛寧16日在外交部例行記者會上很不客氣的說，「我們建議馬可仕總統多讀讀書，正確了解台灣問題的來龍去脈，從而得出正確的結論。」

毛寧指出，馬可仕總統有關言論嚴重違反一個中國原則和中菲建交公報，嚴重違背菲方對中方所做的政治承諾，粗暴干涉中國內政，中方對此強烈不滿、堅決反對，已於第一時間向菲方提出強烈抗議。

毛寧稱，「農融部長助理召見菲律賓駐華大使，提出嚴正交涉，敦促菲方給中方一個負責任的交代。」

如同中國大陸外交部回應台灣選舉一貫基調，毛寧再次強調：「台灣地區選舉結果改變不了兩岸關係基本格局和發展方向，阻擋不了中國終將統一，也必然統一的大勢。」

毛寧表示，中方正告菲方不要在台灣問題上玩火，切實恪守一個中國原則和中菲建交公報，立即停止在涉台問題上的錯誤言行，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。

此外，16日記者會上也有許多台灣相關議題，在回應台灣外交部指責北京當局打壓外交空間時，毛寧指出中國政府從來不拿原則做交易，民進黨罔顧歷史大勢，拒不接受一個中國原則，千方百計圖謀拓展所謂「國際空間」。從事「台獨」分裂行徑是沒有任何出路的，注定以失敗告終。

對於美國會眾議院要求美財長支持台灣加入國際貨幣基金（IMF），毛寧回應，美方所謂法案粗暴干涉中國內政，妄圖借台灣問題搞政治操弄，製造「兩個中國」「一中一台」，中方對此強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。「台灣沒有任何根據、理由或權利參加聯合國及其他只有主權國家才能參加的國際組織。」她說。

馬可仕15日在X平台上指出：「我謹代表菲律賓人民，祝賀當選總統賴清德被選為台灣的下屆總統。」，同時還說，「我們期盼密切合作，推進共同利益，促進和平，並在今後的歲月裡確保雙方人民的繁榮。」

菲律賓總統馬可仕被中國建議要多謮書。(取材自微信)
菲律賓總統馬可仕被中國建議要多謮書。(取材自微信)

賴清德 台灣選舉 民進黨

上一則

中產階級卷不動了 「學琴大國」鋼琴銷量斷崖式下滑

下一則

比亞迪賣贏特斯拉 豪砸20億人民幣給經銷商發紅包

延伸閱讀

日經：中國噩夢是「賴川」組合 賴恐面臨北京更大施壓

日經：中國噩夢是「賴川」組合 賴恐面臨北京更大施壓
賴清德勝選 美智庫學者：台海短期穩定 長期變數多

賴清德勝選 美智庫學者：台海短期穩定 長期變數多
挪威暫停從台韓菲泰4國領養小孩 待調查出爐

挪威暫停從台韓菲泰4國領養小孩 待調查出爐
她6年前預言柯文哲沒總統命 且這一年運勢開始走下坡

她6年前預言柯文哲沒總統命 且這一年運勢開始走下坡

熱門新聞

「北大校花」彭高唱北漂13年後，回老家賣臭豆腐。（取材自彭高唱社群媒體帳號）

畢業10年的「北大校花」曝近況 返鄉賣臭豆腐 賣到成立公司

2024-01-15 08:30
中國官方11日宣布五項措施，簡化外籍人士到中國的簽證條件，來不及在境外辦妥簽證的，可憑邀請函件申辦口岸簽證入境。圖為大批旅客進入廣州白雲機場出發大廳。（中新社）

入境中國再放寬：急需者可憑邀請函辦落地簽 9機場過境免簽

2024-01-10 23:08
龍年除夕還是在大年三十，但明年起連續五年的除夕將會在大年二十九。（新華社）

明年起連續5年沒有大年三十 那還有除夕嗎？

2024-01-11 14:34
圖為中國《科技日報》前總編輯劉亞東。（圖／取自微博）

曾與蕭美琴有過一段情？ 中國媒體前總編輯急撇清

2024-01-14 09:45
李鐵被帶走調查後，他的妻子龍菲傳在美國逍遙自在。(取材自微博)

李鐵妻子在哪？她被爆料攜2.7億贓款逃來美 準備離婚逍遙

2024-01-15 06:30
在美國生活的一位博主買了一台中國製三輪車送給公公，公公第二天就載著一家人出去兜風。(取材自快科技)

中製「三蹦子」在美火了 警察也愛

2024-01-13 01:13

超人氣

更多 >
走線人穿越圍牆的畫面太寫實 網無情：前途一片洗盤子

走線人穿越圍牆的畫面太寫實 網無情：前途一片洗盤子
酷寒另類受災戶…特斯拉充不了電 車主苦等3小時抓狂

酷寒另類受災戶…特斯拉充不了電 車主苦等3小時抓狂
好市多五元烤雞 做成美味簡單的一周菜單

好市多五元烤雞 做成美味簡單的一周菜單
「繁花」火了 91歲爺叔為好劇本賣房 網讚「德藝雙馨」

「繁花」火了 91歲爺叔為好劇本賣房 網讚「德藝雙馨」
華裔按摩女身中數刀慘死店中 警疑兇手連環作案

華裔按摩女身中數刀慘死店中 警疑兇手連環作案