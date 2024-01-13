電動車、鋰電池、太陽能電池「新三樣」成救星 中出口首破兆元

電動汽車、鋰電池和太陽能電池等「新三樣」產品出口首次突破人民幣「兆元」大關，持續成為中國出口的強效動能。圖為中國比亞迪產車。（美聯社）

中國海關總署12日發布2023年外貿成績單。值得關注的是，電動汽車、鋰電池和太陽能電池等「新三樣」產品合計出口首次突破人民幣「兆元」(約1407億美元)大關，尤其汽車年出口突破500萬輛門檻，達522.1萬輛，年增57.4%，持續成為出口的強效動能、外銷救星。

中國海關總署統計，過去一年，高附加值的機電產品出口13.92兆元，年增2.9％，占出口總值的58.6%。

其中，電動載人汽車、鋰離子蓄電池和太陽能蓄電池等「新三樣」產品合計出口1.06兆元，年增29.9%。

中國汽車工業協會（中汽協）近日發布數據也顯示，去年中國汽車出口擠下日本 ，成為全球第一汽車出口國。

中國海關總署新聞發言人呂大良表示，中國每出口三輛汽車就有一輛是電動載人汽車，去年全年出口177.3萬輛，年增67.1%。

呂大良指出，近年來隨著中國現代化產業體系建設不斷推進，汽車產業堅持不懈展開科技創新，構建完整產業鏈供應鏈 ，汽車產銷量屢創新高，相應出口規模也在逐步擴大。

他強調，中國大力推動汽車產業綠色低碳轉型升級，新能源汽車出口為產業增添動能。

而動力電池方面更由中國企業主導全球市場，南韓 知名研究機構SNEResearch近期公布的全球動力電池市場最新統計資料就顯示，去（2023）年1～11月，全球登記的電動汽車（EV、PHEV、HEV）電池裝車量約為624.4GWh（百萬度），比2022年同期增長41.8%。裝車量前十大企業便有六家中國電池企業，且合計市占率高達63.7%，顯示中企仍是全球動力電池生產主力。