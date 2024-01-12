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德外長批中南海危險行為 將與菲擴海防合作

中國新聞組／北京12日電
德國外交部長貝爾伯克。（歐新社）
德國外交部長貝爾伯克。（歐新社）

針對近日發生在南中國海的中國與菲律賓主權爭議事件，正在菲律賓訪問的德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）批評中國海警對菲律賓補給船使用雷射、水炮及碰撞的具風險性行為，「侵犯了菲律賓等沿岸國家的權利以及經濟發展的可能性」，德國將擴大與菲國在海岸防衛方面的合作。中國外交部則回擊稱，第三方無權介入，中方會繼續捍衛領土主權。

德國之聲報導引述德國外交部指出，貝爾伯克此行訪菲是落實印太及對華戰略的重要部分。貝爾博克11日在菲律賓首都馬尼拉與該國外長馬納羅會晤時表示，南中國海確實風急浪高，這正處於地球上經濟最活躍的地區之一。北京對國際法所保障的海路航行自由提出質疑，而該地區是全球三分之一海上貿易的行經路線。

「過去數月的事件中，中國海警以雷射和水炮對菲律賓補給船隻採取行動，甚至發生碰撞，這令我們在千里之遙的歐洲也感到憂慮。」她說，「這樣具有風險性的行動侵犯了菲律賓等沿岸國家的權利以及經濟發展的可能性。」這樣的訴求也不符合國際法。她呼籲政治解決該地區的緊張局勢。「現在重要的是，設立機制，以和平方式共同解決緊張情勢。」

貝爾博克並在參觀菲律賓海警一艘船艦時表示，將擴大德菲兩國在海岸防衛方面的合作。目前德國已經在一項太平洋地區援助動議的框架下，為菲律賓提供無人偵察機的支持。貝爾伯克表示，這不單包括更多無人機，還包括培訓以及地區合作。「這將加強海事安全以及以規則為基礎的國際秩序。」

中國外交部發言人毛寧11日對此表示，南海有關的矛盾或者是分歧是中國和有關當事國之間的事情，任何第三方無權介入。中方致力於同有關當事國通過對話協商妥善處理分歧，但也將堅定地捍衛自己的領土主權和海洋權益。

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