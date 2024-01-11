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前景不樂觀？華為美國公司傳裁員 恐因美中關係不佳「退出美國市場」

記者林茂仁／即時報導
華為美國公司傳出裁員。（聯合報系資料庫）
華為美國公司傳出裁員。（聯合報系資料庫）

華為美國公司傳出裁員，知情人士透露，華為已逐步解散其在美國和加拿大的公共關係和政府關係團隊，過去幾個月已有員工被華為解雇，這些員工有些已經在華為工作了大約十年。顯示中美關係不佳可能讓華為退出美國市場。

日經亞洲新聞報導，雖然受影響的工作職位總數相對較少，僅涉及少數管理職位，但此舉意義重大，表明華為對美國市場的前景不樂觀。

華為前公關經理、現任商業諮詢集團 iMpact 創始人兼首席執行官克里斯•佩雷拉 (Chris Pereira)指出，華為北美有兩個主要目標：孟晚舟獲釋和在美國市場取得突破，孟晚舟於2021年被釋放回國，而後一個目標現在似乎不可能實現，甚至可能沒有必要。

佩雷拉表示，從收入來看，美國和加拿大對華為來說實際上並不重要，個人預測是華為將更多地關注中東、東南亞，也許還有南美和東歐，另外，就維持收入和利潤而言，目前中國的業務壓力可能相當大，因此華為可能正在尋找削減成本的方法。

2019年華為首次被美國政府列入黑名單後，華為加大在北美的公關和政府關係力度。大約在同一時間，華為財務長孟晚舟應美國要求在加拿大溫哥華被拘留，因涉嫌欺詐而尋求引渡她到美國。

華為在2021年就聘請美國資深民主黨遊說者Tony Podesta和其他三個遊說公司，重點關注與孟晚舟獲釋相關的問題，以及貿易、經濟制裁和其他措施。當時，華為將美國視為重要市場，並認為有可能取得突破。

但在接下來的幾年裡，中美關係跌至新低，華為成為中國科技巨頭的高調象徵，吸引了西方政府的密切關注。政治緊張局勢也繼續影響華為在英國和澳洲市場的前景。

華為 孟晚舟 加拿大

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