中不再是美最大進口國 世銀預測：中經濟成長降至4.5％

2023年美國從中國的進口額估計全年下滑兩成左右，被墨西哥超過。(中通社)

世界銀行9日預測今年全球經濟成長為2.4%，連續三年放緩。其中，中國今年的經濟成長將放緩為4.5%，較去年6月的預測下修0.1個百分點，反映出房地產業持續動盪導致消費支出疲軟，也讓全球前景更晦暗。同時，美國從中國進口額年減20%以上，讓中國從從美國第一大進口國位置上跌落。

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根據世界銀行預測，若不計受疫情 衝擊嚴重的2020和2022這兩年，中國等於將遇到30多年來最差的經濟成長。

日經新聞報導，美國將採購地由中國改為其他友好國家的動向明顯，2023年1至11月，美國從中國的進口額年減20%以上，估計全年也在兩成左右。若按2023年全年度數據計算，很有可能被墨西哥 超過，這將是近17年來，中國首次跌落美國第一大進口國位置。

這是根據美國商務部的貿易統計數據計算出來的結果。中國將自2006年以來，首次在年度占比中跌至第二位。2023年1至11月，中國在美國進口總體中的占比為13.9%，降至2004年以來的最低水準。美國從中國進口曾在2017年前後達到高峰，這一比率超過21%，與其他國家拉開很大差距。

2023年，美國從墨西哥進口額將刷新歷史新高。墨西哥對美國出口的占比自2000年以來將首次成為第一位。

另據中國國家鐵路集團10日發布2024年工作主要目標：鐵路安全保持持續穩定；國家鐵路完成旅客發送量38.55億人，完成貨物發送量39.31億噸；全面完成國家鐵路投資 任務，投產新線1000公里以上；完成運輸總收入1兆元（人民幣，下同），同比增收359億元、增長3.7%；堅持鐵路綠色發展，務實推進鐵路碳達峰、碳中和。

依新聞稿中同時公布的數據，去年中國投產新線達到3637公里，其中光高鐵就有2776公里。今年只訂定1000公里以上的目標，不但大幅縮減，也顯得十分保守；似顯示鐵路建設已經從追求里程數快速增長走向緩和。

會議提出的2024年鐵路工作主要目標中，完成旅客發送量38.55億人，將比去年的36.8億增加1.75億人，較去年增幅約4.75% ；但完成貨物發送量39.31億噸，則比去年39.1億噸，僅增加2100萬噸，似預示今年的經濟動能不足，無法在鐵路貨物運量上大幅增長。