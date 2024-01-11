我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台網紅來美當陪讀媽 從零起步搖身變四季酒店廚師

金山駭人弒母命案 她連刺數刀 在臉書直播殺人過程

中不再是美最大進口國 世銀預測：中經濟成長降至4.5％

中國新聞組／北京11日電
2023年美國從中國的進口額估計全年下滑兩成左右，被墨西哥超過。(中通社)
2023年美國從中國的進口額估計全年下滑兩成左右，被墨西哥超過。(中通社)

世界銀行9日預測今年全球經濟成長為2.4%，連續三年放緩。其中，中國今年的經濟成長將放緩為4.5%，較去年6月的預測下修0.1個百分點，反映出房地產業持續動盪導致消費支出疲軟，也讓全球前景更晦暗。同時，美國從中國進口額年減20%以上，讓中國從從美國第一大進口國位置上跌落。

來源：YouTube

根據世界銀行預測，若不計受疫情衝擊嚴重的2020和2022這兩年，中國等於將遇到30多年來最差的經濟成長。

日經新聞報導，美國將採購地由中國改為其他友好國家的動向明顯，2023年1至11月，美國從中國的進口額年減20%以上，估計全年也在兩成左右。若按2023年全年度數據計算，很有可能被墨西哥超過，這將是近17年來，中國首次跌落美國第一大進口國位置。

這是根據美國商務部的貿易統計數據計算出來的結果。中國將自2006年以來，首次在年度占比中跌至第二位。2023年1至11月，中國在美國進口總體中的占比為13.9%，降至2004年以來的最低水準。美國從中國進口曾在2017年前後達到高峰，這一比率超過21%，與其他國家拉開很大差距。

2023年，美國從墨西哥進口額將刷新歷史新高。墨西哥對美國出口的占比自2000年以來將首次成為第一位。

另據中國國家鐵路集團10日發布2024年工作主要目標：鐵路安全保持持續穩定；國家鐵路完成旅客發送量38.55億人，完成貨物發送量39.31億噸；全面完成國家鐵路投資任務，投產新線1000公里以上；完成運輸總收入1兆元（人民幣，下同），同比增收359億元、增長3.7%；堅持鐵路綠色發展，務實推進鐵路碳達峰、碳中和。

依新聞稿中同時公布的數據，去年中國投產新線達到3637公里，其中光高鐵就有2776公里。今年只訂定1000公里以上的目標，不但大幅縮減，也顯得十分保守；似顯示鐵路建設已經從追求里程數快速增長走向緩和。

會議提出的2024年鐵路工作主要目標中，完成旅客發送量38.55億人，將比去年的36.8億增加1.75億人，較去年增幅約4.75% ；但完成貨物發送量39.31億噸，則比去年39.1億噸，僅增加2100萬噸，似預示今年的經濟動能不足，無法在鐵路貨物運量上大幅增長。

中國國鐵2024年投產新線目標僅1千公里以上。圖為開往廣州東的G3075次列車駛...
中國國鐵2024年投產新線目標僅1千公里以上。圖為開往廣州東的G3075次列車駛出杭州西站。（中新社）

墨西哥 疫情 投資

上一則

去年千萬畢生競爭潮 復旦調查：學士直接就業不到兩成

下一則

陝西村民燒垃圾 險毀2000年漢成帝延陵

延伸閱讀

台網紅赴美當陪讀媽 從零起步搖身變四季酒店廚師

台網紅赴美當陪讀媽 從零起步搖身變四季酒店廚師
白宮：台選後美派代表團見總統當選人 管控兩岸局勢

白宮：台選後美派代表團見總統當選人 管控兩岸局勢
川普遭爆曾嗆歐盟執委主席：歐洲出事美國絕不會相助

川普遭爆曾嗆歐盟執委主席：歐洲出事美國絕不會相助
台灣選前中國天天有動作 白宮：北京到底想幹嘛？

台灣選前中國天天有動作 白宮：北京到底想幹嘛？

熱門新聞

近幾個月來，屢傳中國留學生被美方強制遣返。圖為美國海關執法人員工作中。(取材自大華網)

被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了

2024-01-06 05:30
曾是「天才少年」的孫博士流浪美國16年。(視頻截圖)

復旦「流浪留美博士」被爆每周搭機到賭城 輸到破產、精神失常

2024-01-07 01:29
王先生上傳「流浪博士」的相關視頻。（取材自澎湃新聞網）

紐約「流浪博士」換新衣剪短髮 胡錫進曾酸：不花納稅人錢管美國人

2024-01-07 18:38
三聯生活週刊今天報導山東青島一社區去年12月發生外賣員因送餐糾紛遭社區保全刺死案。（截取自微博）

花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓

2024-01-03 11:28
麻辣王子創始人張玉東的兒子張子龍（圖），稱父親20年來一直對他說家裡欠錢。（視頻截圖）

「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…

2024-01-06 08:30
中國人民銀行連14個月買進黃金。（路透）

中國人民銀行為何連14個月買進黃金？

2024-01-07 08:55

超人氣

更多 >
獨家／新屋喬遷聚會變血案現場 芝華人夫槍殺妻子後舉槍自盡

獨家／新屋喬遷聚會變血案現場 芝華人夫槍殺妻子後舉槍自盡
阿拉斯加航空門板飛脫 事故當下驚見「另一個漏洞」連專家都不知道

阿拉斯加航空門板飛脫 事故當下驚見「另一個漏洞」連專家都不知道
閣樓暗門發現老舊行李箱 打開嚇瘋：才剛交屋…

閣樓暗門發現老舊行李箱 打開嚇瘋：才剛交屋…
無論你今年打算去哪度假 這些地點肯定去不成了

無論你今年打算去哪度假 這些地點肯定去不成了
他差點被拋出飛機 …阿航驚魂 好心乘客與少年對話曝光

他差點被拋出飛機 …阿航驚魂 好心乘客與少年對話曝光