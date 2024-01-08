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國安部破獲MI6間諜案 境外諮詢機構負責人成暗樁 物色人員供策反

林則宏／綜合報導
國家安全部宣布，破獲一起英國秘密情報局（MI6）間諜活動的案件。（路透）
國家安全部宣布，破獲一起英國秘密情報局（MI6）間諜活動的案件。（路透）

中國國家安全部微信公眾號8日宣布，近期破獲一起英國秘密情報局（MI6）利用第三國人員從事對華間諜活動的案件。外籍人員黃某某是境外某諮詢機構負責人。2015年，英國秘密情報局（MI6）與黃某某建立「情報合作關係」並指使黃某某多次入境中國，指導其以公開身分為掩護，為英方刺探搜集涉華情報，物色人員供其策反，還配附專用間諜器材進行情報交聯。

中國國安部稱，此後，MI6指使黃某某多次入境中國，指導其以公開身分為掩護，為英方刺探搜集涉華情報，物色人員供MI6策反。MI6還在英國等地對黃某某進行專業情報培訓，配賦專用間諜器材進行情報交聯。

在發現黃某某從事間諜活動的犯罪證據後，中國國家安全機關對其採取刑事強制措施。經保密部門鑑定，黃某某向英方提供中國機密級國家秘密9份、秘密級國家秘密5份、情報3份。

公開資料顯示，英國秘密情報局（SIS）俗稱「軍情六處」（MI6），是英國最古老的情報機構之一，成立於1909年，負責收集和分析來自海外的情報。電影「007」詹姆士．龐德的角色設定即是英國軍情六處特工。

中國去年曾接突擊搜查美思明智、貝恩諮詢、凱盛融英等多家知名的跨國諮詢公司，引發外資對中國投資環境的疑慮。

間諜 微信 投資

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