緬甸內戰落彈傷雲南多人 中國出手穩邊境 昆明多方和談

緬北內戰不斷，近日有砲彈落入雲南省內，造成多人傷亡，中國外交部副部長孫衛東（左）隨即出訪，會見緬甸領導人敏昂萊（右），全力維護中緬邊境安全穩定。 （歐新社）

緬北內戰方酣，有砲彈在3日落入中國雲南省內，造成多人傷亡後，中國外交部副部長孫衛東即出訪緬甸 ，公安部長王小洪則與緬甸內政部 長視訊通話，呼籲要全力維護中緬邊境地區安全穩定。中國外交、公安系統接連出手，顯示北京當局高度重視中緬邊境問題及其帶來的地緣政治衝擊。

緬北衝突自去年10月持續至今，主要在中緬邊界的果敢地區。1月3日，緬甸政府軍與叛軍交戰過程中，意外導致一枚砲彈落入中國雲南省南傘鎮境內，造成五人傷亡。中國外交部4日表示強烈不滿，並指中方已向有關方面提出嚴正交涉，再次要求緬北衝突各方立即停火止戰。

上述砲彈事件發生後，據中國外交部發布，外交部副部長孫衛東旋即自4日至6日訪緬，拜會緬甸領導人敏昂萊，並與緬甸副外長倫烏舉行磋商，雙方表示將共同維護中緬邊境和平穩定，合作打擊電信詐騙。北京也重申將繼續發揮建設性作用，為緬北和平進程提供支持。

與此同時，公安部長王小洪也在5日與緬甸內政部長雅華進行視訊通話，表示願同緬方深入開展打擊電信網路詐騙犯罪行動和重點案件合作，全力維護中緬邊境地區安全穩定，保障中方人員和項目安全。

緬北局勢極為複雜，中國去年9月開展緬北電信詐騙打擊行動，隨後緬北「3兄弟聯盟」在10月以打擊電詐名義向緬甸軍政府發起攻擊，點燃戰火，中國繼而於11月底在中緬邊境3處地點實兵演習、並有海軍艦艇訪問仰光，隨後在12月斡旋內戰各方到雲南昆明和談、簽署臨時停火協議，但並未有實質效果。

「3兄弟聯盟」1月5日宣布「全面光復果敢」，等於把緬甸軍政府的兵力逐出當地。

緬甸金鳳凰中文報指出，目前並未有任何組織承認向雲南省內發射砲彈，緬甸內戰各方將於7日至9日在昆明舉行第3次會議。報導引述消息稱，中國政府亞洲事務特別代表鄧錫軍將出席第三輪的和談。

緬甸內戰也讓中國得以推進一些過往緬甸軍政府不願讓步的項目，延宕多年的皎漂深水港補充協議日前已於緬甸首都奈比多簽約。港媒南華早報指出，隨著衝突持續，越來越多跡象表明，自2021年政變以來被國際孤立的緬甸軍政府，正尋求讓中國支持的合作計畫重回正軌。