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南海緊張風向變了？中媒稱菲想重回對話軌道

記者廖士鋒／綜合報導
在美菲於南海開展二度聯合巡航後，解放軍也出動在南海演練，中國官媒指出，菲律賓已經想重回對話軌道。圖為共軍南部戰區空軍日前在南海上空試射飛彈。（取材自南部戰區微博）
在美菲於南海開展二度聯合巡航後，解放軍也出動在南海演練，中國官媒指出，菲律賓已經想重回對話軌道。圖為共軍南部戰區空軍日前在南海上空試射飛彈。（取材自南部戰區微博）

南海局勢緊張已延續不少日子，解放軍也剛剛在南海舉行海空聯合演訓，值此之際，中國官媒表示，菲律賓在南海向北京示強不果，「想重回對話軌道」。

據中央廣播電視總台旗下的「玉淵譚天」5日晚間發出的一篇長文，指其「獨家獲取消息」，菲律賓想重回對話軌道。不過，文章並沒有詳細說明，這個獨家消息的具體內容是什麼。

文章還提到，自2023年8月以來，菲律賓屢屢在南海挑起事端，中國通報的至少有10次，其中7次發生在仁愛暗沙（仁愛礁）及其附近海域，3次發生在民主礁（黃岩島）及其附近海域。

文章指出，中國方面通報的維權執法行為主要涉及以下9種手段：跟監、警告、喊話、航路管制、規制、管控、驅離、攔阻、拍攝錄影／照片。

就這次美菲在南海的聯合巡航，文章提到菲軍之前放話稱，參與這次任務的除了四艘菲軍艦外，還有美軍的卡爾文森號核動力航母（CVN-70）、一艘巡洋艦和兩艘導彈驅逐艦。「然而，實際參與的除了三艘菲艦艇外，美軍到場的只有一艘斯特雷特號驅逐艦（DDG-104），且在距菲艦有一定距離的範圍伴航」。

文章強調，中國始終致力於通過對話協商解決分歧，「談判的大門永遠敞開」，但文章也再度援引外長王毅的話警告，「如果菲方誤判形勢，一意孤行，甚至與不懷好意的外部勢力相互勾連，繼續生事生亂，中方必將依法維權，堅決回應」。

據中國外交部官網消息，中共外事辦主任兼外長王毅2023年12月20日「應約」與菲律賓外長馬納羅（Enrique A. Manalo）通話，王毅強調，中菲關係已站在十字路口，面臨何去何從的選擇，菲方務必要慎重行事。他指出，當務之急是妥善處理和管控好當前海上局勢。「中菲是一衣帶水的鄰居，對存在的爭議應該商量著辦。這不僅是鄰國之間行之有效的相處之道，也是中菲關係得以轉圜的有益經驗」。

這次通話的一個重點是，雙方同意盡早舉行南海問題雙邊磋商機制會議並為此「積極創造條件」。

稍早，中國駐菲律賓大使黃溪連12月11日也向菲律賓外交部副部長拉札羅（Theresa Lazaro）提出「嚴正交涉和強烈抗議」，強調中國對南海諸島擁有無可爭辯的主權，「敦促菲方停止海上侵權挑釁行為，與中方相向而行，回到對話協商妥處分歧的正確軌道，共同維護南海和平穩定」。

公開資料顯示，2023年3月底中國外交部副部長孫衛東曾赴菲律賓共同舉行「中國—菲律賓南海問題雙邊磋商機制」（BCM）第七次會議，這次會議也是疫情後首度面對面磋商，官方通稿稱「雙方達成十餘項共識和成果」，但沒多久南海局勢就急轉直下。

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