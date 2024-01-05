GDP保5挑戰大 中經濟維穩禁輿論唱衰

多地政府近期陸續召開地方經濟工作會議。元旦當天，中國第五次全國經濟普查現場登記工作正式啟動。當日山東省棗莊市市中區光明路街道普查員（左一、左二）在一家連鎖藥店登記普查信息。（新華社）

地方兩會 開會在即，各地政府近期陸續舉辦經濟工作會議，積極表態「跳起攀高」，甚至認為今年國內生產總值（GDP）年增率目標應較去年高。學者與機構則較保守，普遍認為GDP「保5」仍是挑戰，瑞銀則預測不排除落至4％以下。官方則已先展開禁止輿論唱衰中國經濟的「維穩」，中央政治局常委蔡奇強調要加強輿論引導，「唱響中國經濟光明論」。

據第一財經報導，地方兩會將在本月密集召開。各地今年的經濟發展目標將如何制定成為備受關注的話題。上周，各地陸續召開經濟工作會議，為今年各地的經濟發展確定了目標，做了工作部署，各地表態，要考慮到經濟發展本身面臨的內在壓力，在「跳起攀高」的同時，要符合實際，地方確定的經濟增長目標要能在「跳一跳」的基礎上「夠得著」。

比如，重慶市委書記袁家軍在重慶市委經濟工作會議上表示，要保持定力、增強信心，形成全市上下心往一處想、勁往一處使的良好局面。上海市市長龔正在2024年經濟領域工作思路座談會時表示，要科學安排2024年經濟指標，積極引導預期、提振信心。浙江省省長王浩在省委經濟工作會議上強調要努力體現經濟大省挑大梁的責任擔當。廣東省則定調促進產業與科技互促雙強，加快構建全過程創新生態鏈。

報導指出，各地在制定今年的目標時都把推動經濟持續回升作為一個重要方向。但2024年的經濟面臨低基數效應消失、有效需求和社會預期不足等問題。因此，各地在制定2024年的經濟發展目標時要解決多個問題。

重慶綜合經濟研究院原院長、研究員易小光表示，2024年的復甦是有條件的，要充分估量今年促進復甦存在的幾重矛盾。一是需求薄弱；二是供給雖然不受疫情 衝擊，但是中低端產業供過於求，高新技術產業發展還不夠，有效供給不足；三是雖然經過一年的恢復，但總的來說，預期還是不太足，有待增強。

對於學者普遍預測GDP「保5」是中國今年的經濟挑戰，瑞銀高級中國經濟學家張寧昨表示， 2024年中國經濟最大的風險仍是房地產 問題，若房價和銷售規模「穩不住」，則不排除GDP增長落至4%以下。

而據中央社報導，中國當局已展開禁止輿論唱衰中國經濟的行動，在3日舉行的全國宣傳部長會議中，中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇更強調，要不斷將國家主席習近平新時代中國特色社會主義思想學習宣傳貫徹引向深入；要持續加強正面宣傳和輿論引導，唱響中國經濟光明論等。此前，國安部已將唱衰經濟提升為國安問題。