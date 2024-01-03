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與美建交45周年 中國外交部發文：可以相互成就、共同繁榮

中國新聞組／北京3日電
中國外交部就中美建交45周年發表談話，籲落實中美元首舊金山願景。（取材自澎湃新聞）
中國外交部就中美建交45周年發表談話，籲落實中美元首舊金山願景。（取材自澎湃新聞）

中新社報導，中國外交部發言人2日就中美建交45周年發表談話時表示，中美兩國各自的成功是彼此的機遇，雙方完全可以相互成就、共同繁榮。

2024年是中美建立外交關係45周年。發言人說，中美建交是兩國關係史和國際關係史上的大事件。45年來，中美關係歷經風雨，砥礪前行。兩國雙邊貿易額從1979年不足25億美元到2022年近7600億美元，雙向投資從近乎為零到2600多億美元，友好省州和友好城市關係已多達284對。中美還在諸多國際地區熱點和全球性問題上開展了有益的合作。歷史證明，中美關係的發展不僅增進了兩國人民的福祉，也促進了世界的和平、穩定和發展。

發言人說，中國對美政策是一貫的、明確的，就是相互尊重、和平共處、合作共贏，這是從中美關係歷程中提煉出的經驗，也是中美兩個大國的正確相處之道，符合時代發展潮流和兩國共同利益。中美兩國各自的成功是彼此的機遇，雙方完全可以相互成就、共同繁榮。

發言人指出，中方致力於構建穩定、健康、可持續的中美關係。中國國家主席習近平和美國總統拜登舊金山會晤，在政治外交、經貿金融、人文交流、全球治理、軍事安全等領域達成了20多項共識和成果，開闢了面向未來的「舊金山願景」，為中美關係發展指明了方向。中方願同美方一道，認真落實中美元首舊金山會晤達成的重要共識和成果，共同樹立正確認知、共同有效管控分歧、共同推進互利合作、共同承擔大國責任、共同促進人文交流，推動兩國關係朝着正確方向發展，造福兩國、惠及世界。

舊金山 拜登 投資

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