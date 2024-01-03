免簽5個月拚觀光還不夠 中泰3月起永久互免簽

泰國總理賽塔（前排右四）去年9月開放中客免簽，他在曼谷素萬那普國際機場開心迎接到訪的中客。(新華社)

受到中國經濟放緩、遊客回流泰國 不如預期，泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）2日宣布，泰國和中國3月起將相互給予雙邊公民永久免簽，此舉可能會加快泰國旅遊業的疫後復甦步伐，當地航空飯店業的股價聞訊急拉。在消息發布半小時後，中國旅遊服務平台同程以「泰國」為主題詞搜索量較前日上漲158%。

泰國入境遊客有望因中客湧入而跳增，泰國六個機場的營運公司AOT 2日飆升4.2%，廉航龍頭亞航的母公司Asia Aviation飆升6.5%，飯店業者Central Plaza Hotel也漲1.7%。

中泰3月起將永久互為免簽。圖為上周聖誕節泰國大城府一所學校裡的馴象師扮成「聖誕老人」，騎大象為學生發放禮物，促進大城府旅遊業發展。（新華社）

賽塔表示，泰國和中國敲定雙邊協議，相互永久豁免簽證 要求。泰國高度仰賴觀光 業，去年9月已暫時免除中國旅客的簽證要求，期限到今年2月底，而自3月起中客將永久免簽，新舊政策「無縫銜接」。而經過數輪談判後，中國也同意給泰國遊客相同優惠待遇。

據泰國政府發言人，雙邊協議將在2月底簽署，中客每次入境最多能停留30天。

中國外交部也證實，稱有關措施符合兩國人民的根本利益，目前雙方主管部門正就具體事宜密切溝通，期待有關安排早日落地生效。

中國一直是泰國旅遊業重要客源地。疫情爆發前的2019年，泰國共接待約4000萬外國遊客，其中中國遊客占近三分之一。 (新華社)

泰國同時也暫時豁免了俄羅斯、哈薩克、印度、台灣民眾的簽證要求，並研擬開放特定國家的旅客，能停留更長時間，以促進消費。

報導指出，疫情之前，泰國觀光客最主要來自中國。2019年共有4000萬名遊客訪泰，中客比重超過四分之一。但去年2800萬名訪泰旅客中，中客只占350萬左右。泰國旅遊部長蘇達旺表示，去年2800萬名外國遊客，共賺得1.2兆泰銖。

賽塔去年9月上任以來，祭出數項措施提振觀光，以刺激東南亞第二大經濟體。觀光業占泰國國內生產毛額（GDP）的約12%，並提供近兩成的就業機會。

潮新聞報導，消息發布半小時後，旅遊服務平台同程以「泰國」為主題詞搜索量較前日上漲158%。飛豬顯示，免簽新政宣布1小時內，泰國機票搜索量瞬間暴增超兩倍。攜程的上海至曼谷、北京至曼谷等航班搜索量瞬時驟增40%以上；該平台國際版泰國站點上，「中國」關鍵詞的搜索熱度環比一小時前增長超80%。