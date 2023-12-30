波音737MAX 在中國全數復飛

波音中國總裁柳青表示，所有中國民航公司都已經恢復營運737MAX飛機。（路透）

波音中國總裁柳青表示，所有中國民航公司都已經恢復營運737MAX飛機，由近百架飛機組成的中國MAX機隊，目前開始執飛多條區域與國際航線。他並指，波音已向中國客戶交付新飛機，但沒有具體說明飛機型號。

在波音737MAX於2018年10月及2019年3月接連發生兩起空難後，中國民航局在2019年3月11日下令境內同型飛機全數停飛。

直到中國南方航空今年1月13日一班廣州飛往鄭州的班機由波音737MAX客機執飛，意味著停飛近四年後，波音737MAX終於在中國恢復運營。今年6月底，約90%中國波音737MAX飛機已恢復商業營運。

柳青29日透過微信 公眾號發表新年致辭時，提及波音737MAX全數在中國復飛的訊息。他說，2023年是波音在中國50周年，737MAX全數恢復運營是今年波音的主要進展。他並指出，隨著中國民航業的持續恢復和成長，波音向中國客戶交付了新飛機來助力其提升運力和營運水平。但他未具體說明新飛機的細節。

波音上周向中國航司交付了自2019年11月以來首架787夢幻客機，此舉被視為北京解凍擱置超過四年的波音737MAX採購案的可能前奏。柳青所謂波音已向中國客戶交付新飛機，是否即指787客機，不得而知。

路透此前報導，波音已獲得中國監管機構的一項關鍵許可，將可恢復交付新飛機。另有分析師指稱，估計波音手頭有約250架已經完成建造、但仍未交付的737MAX客機，其中85架將交付給中國客戶。

今年11月美國總統拜登 （Joe Biden）與中國國家主席習近平透過亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會在舊金山 舉行期間進行雙邊會談前，曾有消息傳出中國正考慮在兩國元首會晤期間，解除過去四年來購買波音737 MAX客機的禁令，但迄今未有官方消息。