反腐大清洗？再傳2高層被帶走調查 「軍工系」恐滅頂

中國航天科工集團董事長袁潔被帶走調查，消失逾3個月。（取材自航天三江官網）

中國3名軍工巨頭近日傳出因涉嫌火箭軍 貪腐案遭撤銷全國政協委員資格，中國航天科工集團董事長袁潔、兵器裝備集團總經理陳國瑛已3個多月未視事露面，也盛傳被帶走調查；「軍工系」官員近年在政壇風生水起，但這一波軍工系反腐大清洗的輪廓日漸清晰，恐面臨滅頂之災。

綜合媒體報導，中國航天科工集團微信 公眾號顯示，袁潔最後一次公開露面是9月2至3日，他前往成都對集團多個單位展開調研。社群盛傳，袁潔其後去西安調研，返抵北京機場不久即被帶走。

火箭軍的腐敗醜聞涉及購買軍事裝備，因此波及軍委裝備發展部以及軍工企業，而「拔出蘿蔔帶出泥」，航天科技集團董事長吳燕生、兵器工業集團董事長劉石泉、航天科工集團副總經理王長青的全國政協委員資格遭撤銷，只是冰山一角，盛傳中國航天科工集團董事長袁潔也捲入其中。

袁潔是本屆中共中央候補委員、國際宇航科學院院士，參與從神舟四號到神舟六號太空船的數次發射任務，曾任中國航天科技集團總經理，目前兼任中國載人航天工程副總指揮。

中國兵器裝備集團總經理陳國瑛消失得更早；該集團微信公眾號顯示，陳國瑛最後一次公開露面是8月25日，他參加黨組召開的學習貫徹習思想主題教育專題民主生活會。

多名軍工系高層傳出被帶走調查，顯示與中共4月展開的20屆中央第一輪巡視密切相關。中央紀委國家監委網站9月26日通報，中央第一輪巡視此前進駐10大軍工央企巡視後，直指「一把手」等關鍵崗位廉潔風險比較突出，「靠企吃企」問題多發，「四風」問題突出，違反中央八項規定精神問題仍有發生。

另方面，前中國國務委員兼國防部 長李尚福雖被免職，但行蹤及是否涉案仍然成謎，繼任人選也受到關注。中國國防部發言人吳謙28日對此不願正面回應，僅表示「注意到了你的問題，請關注我們（中國國防部）的微信及發布」。