我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李善均出殯眾星相送 長子捧遺照 田慧振哭到崩潰

一次掌握2024年美股5大主題：降息前景、總統大選、科技業成長展望

反腐大清洗？再傳2高層被帶走調查 「軍工系」恐滅頂

中國新聞組／北京29日電
中國航天科工集團董事長袁潔被帶走調查，消失逾3個月。（取材自航天三江官網）
中國航天科工集團董事長袁潔被帶走調查，消失逾3個月。（取材自航天三江官網）

中國3名軍工巨頭近日傳出因涉嫌火箭軍貪腐案遭撤銷全國政協委員資格，中國航天科工集團董事長袁潔、兵器裝備集團總經理陳國瑛已3個多月未視事露面，也盛傳被帶走調查；「軍工系」官員近年在政壇風生水起，但這一波軍工系反腐大清洗的輪廓日漸清晰，恐面臨滅頂之災。

綜合媒體報導，中國航天科工集團微信公眾號顯示，袁潔最後一次公開露面是9月2至3日，他前往成都對集團多個單位展開調研。社群盛傳，袁潔其後去西安調研，返抵北京機場不久即被帶走。

火箭軍的腐敗醜聞涉及購買軍事裝備，因此波及軍委裝備發展部以及軍工企業，而「拔出蘿蔔帶出泥」，航天科技集團董事長吳燕生、兵器工業集團董事長劉石泉、航天科工集團副總經理王長青的全國政協委員資格遭撤銷，只是冰山一角，盛傳中國航天科工集團董事長袁潔也捲入其中。

袁潔是本屆中共中央候補委員、國際宇航科學院院士，參與從神舟四號到神舟六號太空船的數次發射任務，曾任中國航天科技集團總經理，目前兼任中國載人航天工程副總指揮。

中國兵器裝備集團總經理陳國瑛消失得更早；該集團微信公眾號顯示，陳國瑛最後一次公開露面是8月25日，他參加黨組召開的學習貫徹習思想主題教育專題民主生活會。

多名軍工系高層傳出被帶走調查，顯示與中共4月展開的20屆中央第一輪巡視密切相關。中央紀委國家監委網站9月26日通報，中央第一輪巡視此前進駐10大軍工央企巡視後，直指「一把手」等關鍵崗位廉潔風險比較突出，「靠企吃企」問題多發，「四風」問題突出，違反中央八項規定精神問題仍有發生。

另方面，前中國國務委員兼國防部長李尚福雖被免職，但行蹤及是否涉案仍然成謎，繼任人選也受到關注。中國國防部發言人吳謙28日對此不願正面回應，僅表示「注意到了你的問題，請關注我們（中國國防部）的微信及發布」。

然而，李尚福具體被免職的原因及是否涉及不法案件，中國官方至今仍未作出說明。同時，吳謙對吳燕生、劉石泉、王長青3名軍工高層被撤銷中國全國政協委員資格避答，僅表示應「詢問有關部門」。

中國兵器裝備集團總經理陳國瑛被帶走調查，消失逾3個月。（取材自中國航太科工官網）
中國兵器裝備集團總經理陳國瑛被帶走調查，消失逾3個月。（取材自中國航太科工官網）

微信 國防部 火箭軍

上一則

搶占技術先機 中半導體專利超越美韓成第1

下一則

中共黨紀加碼 詆毀國家領導可開除黨籍 分析：壓制反習勢力

延伸閱讀

3軍工巨頭被撤政協委員 中國國防部未回應

3軍工巨頭被撤政協委員 中國國防部未回應
涉火箭軍腐敗案 中3軍工高層被政協除名

涉火箭軍腐敗案 中3軍工高層被政協除名
誰接中國國防部長？前海軍司令員董軍也是熱門人選

誰接中國國防部長？前海軍司令員董軍也是熱門人選
李尚福消失4個月 中國前海軍司令傳接國防部長

李尚福消失4個月 中國前海軍司令傳接國防部長

熱門新聞

朱令曾被稱為清華才女。（視頻截圖）

清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日

2023-12-22 22:44
C919在香港展示期間曾開放媒體登機參觀，圖為C919的經濟艙。（新華社）

中國國產客機C919最新售價曝光 比波音、空巴同型機便宜

2023-12-24 01:39
圖為南海艦隊三亞榆林軍港內景。（取自解放軍報）

房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案

2023-12-27 11:41
朱令與母親朱明新。(取材自三聯生活周刊）

清華鉈中毒案 嫌疑人孫維「辦不下去」 扯上江澤民

2023-12-24 13:33
第一位在俄烏戰爭前線陣亡的中國士兵趙睿（右二）。（取材自微博）

重慶小伙趙睿扎波羅熱陣亡 成第一位在俄烏戰爭戰死中國士兵

2023-12-22 19:50
被視為「求學逆襲王」的周信靜。（圖／取自杭州電子科技大學微信公眾號）

浙江高職生11年逆襲成MIT博士 寒門學子周信靜好勵志

2023-12-25 10:16

超人氣

更多 >
讓浴室磁磚清潔發亮 地產仲介推薦用2元調味品

讓浴室磁磚清潔發亮 地產仲介推薦用2元調味品
存放麵粉只有一個方法 讓麵粉大廠教你

存放麵粉只有一個方法 讓麵粉大廠教你
新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照

新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照
現實即地獄 受完罰走人…李善均神劇10金句 溫暖無數人卻救不了自己

現實即地獄 受完罰走人…李善均神劇10金句 溫暖無數人卻救不了自己
南加六旬亞裔女撿可回收物 遭遊民大錘砸死

南加六旬亞裔女撿可回收物 遭遊民大錘砸死