二戰美援華補給線…中重飛「駝峰航線」 喊話飛虎精神

中國近日以自製新舟60飛機重飛駝峰航線，再次凸顯北京當前在美中關係的「飛虎隊」精神。（取材自「中國試飛」微信公眾號）

中國26日在雲南以自製的新舟60飛機，重飛了駝峰航線，這場活動是由官媒央視與央企航空工業聯合舉辦，官方提到以此祝願「『飛虎情誼』久彌新，飛虎隊精神代代傳承，新時期中美關係健康穩定發展」。

根據航空工業試飛中心（中國飛行試驗研究院）微信 公眾號27日晚間消息，這次飛行26日在雲南騰衝起飛，途經多座高山，最高的有7000公尺左右，最終飛抵昆明，全程1200公里，歷時3小時7分。央視國防頻道指出，駝峰航線的飛行難度在於，飛行軌跡一路上是伴隨山峰起伏變化。

駝峰航線是二戰時期美國援華的重要補給線，當時受到戰爭局勢影響，只能運用飛機從一條驚險的航線進行補給，這條航線事故率高，曾導致中美雙方數百架飛機、上千人身亡。

美國國務院 旗下ShareAmerica網站指出，駝峰航線西起印度 阿薩姆邦的汀江機場，向北進入西藏，緊貼世界屋脊邊緣飛行一小時，再折向東方，沿地勢險峻的怒山、橫斷山脈，然後經四川、雲南交界的大小涼山到達昆明，全長近900多公里，飛行時間約3個半小時。從1942年春到1945年8月抗戰結束，通過駝峰航線運送65萬噸物資及無數人員。

「重飛駝峰航線」是官媒央視總台軍事節目中心「飛虎隊」題材紀錄片的重要拍攝內容，本次活動由中央廣播電視總台軍事節目中心和航空工業聯合主辦，航空工業試飛中心承辦。官方消息指出，以此祝願「『飛虎情誼』久彌新，飛虎隊精神代代傳承，新時期中美關係健康穩定發展」。

在美中關係的當前局勢下，中國今年相當強調「飛虎隊精神」。中國國家主席習近平9月12日指出，「新時期中美關係的健康穩定發展，需要新時期飛虎隊員的參與和支持，希望飛虎隊精神能夠在兩國人民之間一代一代傳承下去」。

之後美中航空遺產基金會也組織代表團訪問中國，10月30日上午，北京中國人民抗日戰爭紀念館舉行「紀念美國第14航空隊援華抗戰80周年活動」，中國全國人大副委員長何維表示，「中國人民始終銘記和珍視中美兩國人民在抗戰中結下的深厚友誼，希望這段歷史佳話對於今天構建穩定健康的中美關係發揮重要啟迪作用」。