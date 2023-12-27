學者：習自視毛澤東繼承者 想做「百分百銜接」
有學者發現，中共中央總書記習近平今年在紀念座談會上對毛澤東的評價增加了新的內容，這被視為習或自認為毛路線的繼承者，要與毛澤東「做百分百的銜接」。
自由亞洲電台報導，習近平發表紀念講話時，除了稱毛澤東是徹底改變中國命運及國家面貌的馬克思主義者、無產階級革命家之外，還增加了兩個新的評價：「中國社會主義現代化建設事業的偉大奠基者」，以及「偉大國際主義者」。
對此，報導引述旅居美國、曾任職中共中央黨校校刊「學習時報」副編審的鄧聿文指出，習近平這番評價的落腳點是希望推進中國式現代化，體現這是「由習近平領導的，等於就是我習近平繼承了毛的事業及方向到現在。」
美國紐約城市大學政治學教授夏明則認為，習近平的這番表述顯示他把自己視為毛澤東路線的繼承者：「無論是他想把政權的合法性、他的權威及目標，以及整個建制的規範，全部和毛澤東做百分百的銜接。」
另外，據報導，習近平在十年前、毛澤東誕辰120周年時，也曾提到毛澤東發動文革的錯誤，並表示黨解決了對毛的「正確評價」，但此次沒像過去一樣提到 「對歷史人物的評價，應該放在其所處時代和社會的歷史條件下去分析」。夏明分析，習近平大篇幅讚揚毛澤東，是在以偉人之姿建立個人崇拜，表示犯錯可以不被追究，而這將對中國社會造成嚴重傷害。
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