學者：習自視毛澤東繼承者 想做「百分百銜接」

中共中央舉辦紀念毛澤東誕辰130周年的座談會，習近平發表講話。（新華社）

有學者發現，中共 中央總書記習近平 今年在紀念座談會上對毛澤東的評價增加了新的內容，這被視為習或自認為毛路線的繼承者，要與毛澤東「做百分百的銜接」。

自由亞洲電台報導，習近平發表紀念講話時，除了稱毛澤東是徹底改變中國命運及國家面貌的馬克思主義者、無產階級革命家之外，還增加了兩個新的評價：「中國社會主義現代化建設事業的偉大奠基者」，以及「偉大國際主義者」。

對此，報導引述旅居美國、曾任職中共中央黨校校刊「學習時報」副編審的鄧聿文指出，習近平這番評價的落腳點是希望推進中國式現代化，體現這是「由習近平領導的，等於就是我習近平繼承了毛的事業及方向到現在。」

美國紐約城市大學政治學教授夏明則認為，習近平的這番表述顯示他把自己視為毛澤東路線的繼承者：「無論是他想把政權的合法性、他的權威及目標，以及整個建制的規範，全部和毛澤東做百分百的銜接。」

另外，據報導，習近平在十年前、毛澤東誕辰120周年時，也曾提到毛澤東發動文革的錯誤，並表示黨解決了對毛的「正確評價」，但此次沒像過去一樣提到 「對歷史人物的評價，應該放在其所處時代和社會的歷史條件下去分析」。夏明分析，習近平大篇幅讚揚毛澤東，是在以偉人之姿建立個人崇拜，表示犯錯可以不被追究，而這將對中國社會造成嚴重傷害。