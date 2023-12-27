我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

回顧2023／南加華人圈的「酸甜苦辣鹹」是…

李善均輕生 歐美媒體頭版報導「奧斯卡獎男星離世」

學者：習自視毛澤東繼承者 想做「百分百銜接」

中國新聞組／北京27日電
中共中央舉辦紀念毛澤東誕辰130周年的座談會，習近平發表講話。（新華社）
中共中央舉辦紀念毛澤東誕辰130周年的座談會，習近平發表講話。（新華社）

有學者發現，中共中央總書記習近平今年在紀念座談會上對毛澤東的評價增加了新的內容，這被視為習或自認為毛路線的繼承者，要與毛澤東「做百分百的銜接」。

自由亞洲電台報導，習近平發表紀念講話時，除了稱毛澤東是徹底改變中國命運及國家面貌的馬克思主義者、無產階級革命家之外，還增加了兩個新的評價：「中國社會主義現代化建設事業的偉大奠基者」，以及「偉大國際主義者」。

對此，報導引述旅居美國、曾任職中共中央黨校校刊「學習時報」副編審的鄧聿文指出，習近平這番評價的落腳點是希望推進中國式現代化，體現這是「由習近平領導的，等於就是我習近平繼承了毛的事業及方向到現在。」

美國紐約城市大學政治學教授夏明則認為，習近平的這番表述顯示他把自己視為毛澤東路線的繼承者：「無論是他想把政權的合法性、他的權威及目標，以及整個建制的規範，全部和毛澤東做百分百的銜接。」

另外，據報導，習近平在十年前、毛澤東誕辰120周年時，也曾提到毛澤東發動文革的錯誤，並表示黨解決了對毛的「正確評價」，但此次沒像過去一樣提到 「對歷史人物的評價，應該放在其所處時代和社會的歷史條件下去分析」。夏明分析，習近平大篇幅讚揚毛澤東，是在以偉人之姿建立個人崇拜，表示犯錯可以不被追究，而這將對中國社會造成嚴重傷害。

習近平 中共

上一則

亞洲最大 廣州白雲站啟用 「高鐵進城」揭序幕

下一則

毛誕辰130周年 習：中國式現代化是毛未竟事業 改革開放定成敗

延伸閱讀

救援中以混血女 以色列總理曾託大使捎口信給習近平

救援中以混血女 以色列總理曾託大使捎口信給習近平
中共辦毛澤東誕辰130周年座談 習：祖國必須統一

中共辦毛澤東誕辰130周年座談 習：祖國必須統一
毛澤東130歲冥誕 湖南韶山湧萬人揮旗唱紅歌、毛遠新獻花

毛澤東130歲冥誕 湖南韶山湧萬人揮旗唱紅歌、毛遠新獻花
建十三陵水庫、重上井岡山 毛澤東最新紀念郵票發行

建十三陵水庫、重上井岡山 毛澤東最新紀念郵票發行

熱門新聞

小米董事長雷軍。（取自雷軍微博）

這款手機10天熱銷近150萬支 中國科技大佬：水到渠成

2023-12-18 10:39
朱令曾被稱為清華才女。（視頻截圖）

清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日

2023-12-22 22:44
C919在香港展示期間曾開放媒體登機參觀，圖為C919的經濟艙。（新華社）

中國國產客機C919最新售價曝光 比波音、空巴同型機便宜

2023-12-24 01:39
朱令與母親朱明新。(取材自三聯生活周刊）

清華鉈中毒案 嫌疑人孫維「辦不下去」 扯上江澤民

2023-12-24 13:33
第一位在俄烏戰爭前線陣亡的中國士兵趙睿（右二）。（取材自微博）

重慶小伙趙睿扎波羅熱陣亡 成第一位在俄烏戰爭戰死中國士兵

2023-12-22 19:50
中國近期多種呼吸道疾病同時延燒，防疫專家鍾南山分析，除了天氣驟冷的因素外，長期戴口罩也會使自體免疫系統無法正常發揮作用。（新華社資料照片）

呼吸道疫情嚴峻 鍾南山分析2原因：不建議長期戴口罩

2023-12-23 12:33

超人氣

更多 >
這個工作年薪逾14萬 卻最多人想離職

這個工作年薪逾14萬 卻最多人想離職
捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲

捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲
成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免

成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免
這五道菜 美食評論員上餐館不會點

這五道菜 美食評論員上餐館不會點
華人區女高中生被撞飛 肇事者留中國號碼後消失？

華人區女高中生被撞飛 肇事者留中國號碼後消失？