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新規釀恐慌急派定心丸？北京12月大手筆批准105款網遊

記者黃雅慧／綜合報導
國家新聞出版署25日發布新批准的105款國產遊戲版號，為遊戲市場釋出積極訊號。（新華社）
國家新聞出版署25日發布新批准的105款國產遊戲版號，為遊戲市場釋出積極訊號。（新華社）

繼上周推出網路遊戲監管新方案，引發遊戲企業騰訊、網易等公司市值崩跌，中國國家新聞出版署25日在股市開盤前公布12月網路遊戲審批結果，共105款遊戲獲批，發放數量為今年單月最多、且首次突破百款，所涵蓋的遊戲企業範圍也更廣。今年累計發放版號1075款，為去年一倍。反映北京官方希望紓緩市場憂慮情緒而持續釋放正面訊號。

獲得批號意味遊戲業者可開始營運收費，其中包含騰訊的「逆戰：未來」，網易的「四方域之詩」及「螢火突擊」等。機構人士分析，這次版號發放對行業而言是「積極信號」，在一定程度上對此前市場過度解讀，甚至誤讀徵求意見稿做了「矯正」和定調。

中國音像與數字出版協會遊戲工委25日發文表示，這次新批版號是繼12月22日新批准一批進口網路遊戲版號後，又批准發布的一批國產網路遊戲版號；新華社則稱該舉「有力展示了主管部門積極支持網絡遊戲發展的鮮明態度」。

遊戲工委並指，今年以來版號穩定核發，穩步增長讓廣大遊戲企業吃了「定心丸」，伴隨著版號的「常態化+大力度」獲批節奏，遊戲的精品化正日益成為企業高質量發展的主流趨勢。

網遊新規引起遊戲板塊劇烈震動，北京官方從不同管道釋出訊息。第一財經報導引述辦法制定過程相關人士說法稱，新規本意是促進行業健康發展，會繼續徵求企業用戶、消費者等方面的意見。

最新發布的「2023年中國遊戲產業報告」顯示，今年中國國內遊戲市場實際銷售收入首次突破人民幣3000億元關口，使用者規模再創新高達到6.68億戶。在新政策下，未來前景充滿疑慮。有基金經理指出，該意見中提及的遊戲限制措施，包括禁止獎勵及頻繁登入等，可能會損害遊戲公司的收入。

另外，人民日報旗下環球時報前總編輯胡錫進則發文稱，網遊是當下網路經濟很重要的一個支脈，GPU的設計基礎就和網遊有很大關係，中國不可能打擊、阻礙本國遊戲產業的發展，推它往前跑還來不及呢。

他指出，上周五新聞出版署發布新規的徵求意見稿時，市場產生了悲觀情緒，恐怕是市場整體信心不足的一種表現，所以相關治理一方面需要具體工作的更加細緻，一方面還需要更廣泛的治理和改革加以配合、支持。

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