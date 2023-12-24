升級戰略夥伴 中借尼國4.3億美元蓋機場、天然氣接收站

在宣布雙邊關係提升為戰略夥伴關係兩天後，尼加拉瓜宣布與中國簽署4.3億美元貸款協議，用於資助建造國際機場和液化天然氣接收站。圖為中國2021年在天津與尼加拉瓜簽署復交公報。（新華社）

尼加拉瓜 與中國復交兩周年之際，兩國雙邊關係提升為戰略夥伴關係，尼加拉瓜並進一步宣布與中國簽署4.3億美元貸款 協議，用於資助建造尼國國際機場和液化天然氣 接收站。

中國和尼加拉瓜兩國元首宣布中尼正式建立戰略夥伴關係。據埃菲社報導，尼加拉瓜總統奧蒂嘉加表示，此次兩國外交關係提升是個好消息，20日出席會活動還拿協議說，「感謝上帝、感謝基督、感謝聖母，這是尼加拉瓜人民收到的最好的聖誕禮物。」

本報系聯合報引述法新社報導，奧蒂嘉與中國國家主席習近平20日通電話，決定將雙邊關係提升為戰略夥伴關係。就在元首通話兩天後，尼加拉瓜宣布獲得中國的貸款。

從北京借來的資金將用於資助蓬塔韋特國際機場項目，和在特雷斯埃斯費拉斯建設天然氣終端的項目。這兩個項目都靠近尼加拉瓜首都馬拿瓜，並都將由中國國企「中工國際」負責重建與擴建。

據稱，這筆貸款將以人民幣交付。尼加拉瓜財政和公共信貸部部長伊萬阿科斯塔表示，這些「以人民幣計價」的資金是其國家「去美元化戰略」的一個重要優勢。

奧蒂嘉將其兒子穆里略任命為總統投資、貿易和國際合作顧問。穆里略形容尼中關係為「戰略夥伴關係」。

2021年12月9日，尼加拉瓜宣布與台灣斷交，並於次日與中國恢復邦交。