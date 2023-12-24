我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

創業在美國／永生花花藝師 全職媽重啟人生

國稅局豁免近10億欠稅滯納金 460萬人受惠

升級戰略夥伴 中借尼國4.3億美元蓋機場、天然氣接收站

中國新聞組／北京24日電
在宣布雙邊關係提升為戰略夥伴關係兩天後，尼加拉瓜宣布與中國簽署4.3億美元貸款協議，用於資助建造國際機場和液化天然氣接收站。圖為中國2021年在天津與尼加拉瓜簽署復交公報。（新華社）
在宣布雙邊關係提升為戰略夥伴關係兩天後，尼加拉瓜宣布與中國簽署4.3億美元貸款協議，用於資助建造國際機場和液化天然氣接收站。圖為中國2021年在天津與尼加拉瓜簽署復交公報。（新華社）

尼加拉瓜與中國復交兩周年之際，兩國雙邊關係提升為戰略夥伴關係，尼加拉瓜並進一步宣布與中國簽署4.3億美元貸款協議，用於資助建造尼國國際機場和液化天然氣接收站。

中國和尼加拉瓜兩國元首宣布中尼正式建立戰略夥伴關係。據埃菲社報導，尼加拉瓜總統奧蒂嘉加表示，此次兩國外交關係提升是個好消息，20日出席會活動還拿協議說，「感謝上帝、感謝基督、感謝聖母，這是尼加拉瓜人民收到的最好的聖誕禮物。」

本報系聯合報引述法新社報導，奧蒂嘉與中國國家主席習近平20日通電話，決定將雙邊關係提升為戰略夥伴關係。就在元首通話兩天後，尼加拉瓜宣布獲得中國的貸款。

從北京借來的資金將用於資助蓬塔韋特國際機場項目，和在特雷斯埃斯費拉斯建設天然氣終端的項目。這兩個項目都靠近尼加拉瓜首都馬拿瓜，並都將由中國國企「中工國際」負責重建與擴建。

據稱，這筆貸款將以人民幣交付。尼加拉瓜財政和公共信貸部部長伊萬阿科斯塔表示，這些「以人民幣計價」的資金是其國家「去美元化戰略」的一個重要優勢。

奧蒂嘉將其兒子穆里略任命為總統投資、貿易和國際合作顧問。穆里略形容尼中關係為「戰略夥伴關係」。

2021年12月9日，尼加拉瓜宣布與台灣斷交，並於次日與中國恢復邦交。

尼加拉瓜 貸款 天然氣

上一則

清華鉈中毒案 李昌鈺：這種投毒 親近者才有機會

下一則

清華鉈中毒案 朱令癱30年病逝 朱父：能活下來已是奇蹟

延伸閱讀

尼加拉瓜發生巴士翻覆意外 至少16人喪生

尼加拉瓜發生巴士翻覆意外 至少16人喪生
紐約市無緣「白色聖誕節」 將迎暖冬降雨

紐約市無緣「白色聖誕節」 將迎暖冬降雨
最繁忙假日季 紐約市迎1400萬遊客

最繁忙假日季 紐約市迎1400萬遊客
ONT機場設入境註冊中心 加州第6個 通關更快

ONT機場設入境註冊中心 加州第6個 通關更快

熱門新聞

小米董事長雷軍。（取自雷軍微博）

這款手機10天熱銷近150萬支 中國科技大佬：水到渠成

2023-12-18 10:39
中國商湯科技創辦人湯曉鷗已於本月15日死亡。（取材自商湯科技官網）

自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗突病逝 死因惹多方猜測

2023-12-17 13:34
中國著名的高分子材料領域專家、中國科學院的研究員周光遠傳出車禍過世。（中科院大連化學物理研究所）

怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生

2023-12-18 10:53
朱令曾被稱為清華才女。（視頻截圖）

清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日

2023-12-22 22:44
圖為2020年12月21日庭審現場的勞榮枝。(中新社)

中國「女魔頭」勞榮枝殺7人 今被執行死刑

2023-12-17 23:46
男子罵著罵著突然連續親吻大媽4次，令大媽無法招架。（視頻截圖）

男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊

2023-12-16 08:30

超人氣

更多 >
簡單致勝 今年這檔美股ETF超賺 擊敗花俏選股策略

簡單致勝 今年這檔美股ETF超賺 擊敗花俏選股策略
想到會做到？12星座行動力排行：水瓶挑事做、這星座沒思考就先做了

想到會做到？12星座行動力排行：水瓶挑事做、這星座沒思考就先做了
紐約3華男 維州調包蘋果真品獲利近10萬 終落網

紐約3華男 維州調包蘋果真品獲利近10萬 終落網
呼吸道疫情嚴峻 鍾南山分析2原因：不建議長期戴口罩

呼吸道疫情嚴峻 鍾南山分析2原因：不建議長期戴口罩
港星合照童星 30年後…孩子變猛男他0改變

港星合照童星 30年後…孩子變猛男他0改變