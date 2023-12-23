邀加入紅海護航 中媒評論：美拉中跳火坑

紅海商船頻頻受到攻擊。(取材自牛彈琴)

葉門叛軍「青年運動」頻攻擊紅海船隻，美國與盟國組成新聯盟保護商船，日前還稱「歡迎中國發揮建設性作用」。中國官媒指出，美國這次向中國「拋媚眼」，是因為許多國家不肯加入其聯盟，所以頭痛醫頭，又憋了這個壞招想拉中國。只是，美國「居然一邊各種無情打壓，另一邊拋媚眼拉老中醫跳火坑，真當老中醫看病看糊塗了？」

11月19日以來，伊朗支持的葉門胡塞武裝分子提高攻擊行經紅海的船隻，以示支持哈瑪斯對抗以色列 ，美國稱有20多國同意加入以美國為首的新聯盟以保護紅海商業航線免受襲擊。但因政治敏感性，至少有8個加入國家拒絕公開。美國國務院 發言人米勒日前稱，歡迎中國發揮建設性作用。

對此，中國外交部發言人汪文斌21日表示，中方一貫主張維護國際水道安全，反對襲擾民用船隻的行為。各方特別是有影響力的大國都應為維護紅海水域航道安全發揮建設性、負責任的作用。

中國官媒新華社旗下微信公眾號「牛彈琴」發文指出，面對胡塞武裝的六親不認，世界五大船運公司，除中國遠洋外，四大公司最近都暫停了紅海航行。此時美國又憋了一個壞招，想拉中國加入紅海護航，米勒發言是公開向中國拋媚眼。

但美國拉攏的多國海軍，居然沒一個是中東大國，也沒有俄羅斯，多國不願加入以美為首的所謂聯盟原因有二，一是怕惹火燒身，二是氣美國是以色列襲擊致加薩 血流滿地最大的後台。沙烏地阿拉伯態度也不參加。所以，美國又來拉中國加入，心中的小九九（算計），中國又豈會不明白？

中國態度很明確：反對襲擾民用船隻，但紅海護航，有影響力大國都要參與，而且要建設性、負責任。意味著不是簡單對付胡塞的問題，而是治標更要治本，也就是加薩立刻停火。美國頭痛醫頭腳痛醫腳，而且選擇性治療，讓紅海麻煩沒完沒了。還居然一邊各種無情打壓，另一邊拋媚眼拉老中醫跳火坑，真當老中醫看病看糊塗了？