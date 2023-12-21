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習近平浙江「千萬工程」經驗 躍「三農」聖經

記者陳宥菘／綜合報導
中共總書記習近平近日在中央農村工作會議上強調，要學習運用「千萬工程」經驗，集中力量抓好辦成一批群眾可感可及的實事。圖為習近平2018年參觀黑龍江省的農場。（新華社）
中共總書記習近平近日在中央農村工作會議上強調，要學習運用「千萬工程」經驗，集中力量抓好辦成一批群眾可感可及的實事。圖為習近平2018年參觀黑龍江省的農場。（新華社）

中共中央農村工作會議19日至20日在北京召開，總書記習近平指示，要學習運用「千萬工程」經驗，集中力量抓好辦成一批群眾可感可及的實事。他還要求要全面落實糧食安全黨政同責，守住耕地命根子，並確保不發生規模性返貧。會議還提出要確保2024年糧食產量維持在1.3兆斤以上。習近平2003年主政浙江啟動的「千萬工程」，現在躍為「三農」工作的聖經。

「千村示範、萬村整治」工程，是習近平在擔任浙江省委書記時推動的政策。2003年6月，習近平提出從全省近4萬個村莊中選擇1萬個左右的行政村進行全面整治，把其中1000個左右的中心村建成全面小康示範村。

新華社報導，習近平指示，要錨定「建設農業強國」目標，把推進鄉村全面振興作為新時代新征程「三農」工作的總抓手，學習運用「千萬工程」經驗，因地制宜、分類施策，循序漸進、久久為功，集中力量抓好辦成一批群眾可感可及的實事。

他表示，要全面落實糧食安全黨政同責；要建立大農業觀、大食物觀，農林牧漁並舉，建構多元化食物供給體系。要守住耕地這個命根子，加大高標準農地建設投入和管護力度；要強化科技與改革雙輪驅動，改革完善「三農」工作體制機制。

據報導，會議討論了「中共中央、國務院關於學習運用『千村示範、萬村整治』工程經驗有力有效推進鄉村全面振興的意見（討論稿）」。會議要求，要學習運用「千萬工程」蘊含的發展理念、工作方法和推進機制，從農民群眾反映強烈的實際問題出發，找準鄉村振興的切入點，提高工作實效。

會議提出，要推動大面積提高糧食單產，鞏固大豆擴種成果，並確保2024年糧食產量維持在1.3兆斤以上。另外也要求加強耕地保護建設，落實防止返貧監測協助機制。

自由亞洲電台報導，旅美時事評論員陳破空認為，中國當局幾十年的城鎮化、歧視農業政策和現在的對外關係全面崩壞，已導致現在中國糧食非常緊張。「今天他們講農業取得大豐收，又是牢牢端住了飯碗，這些話外界都很難相信，反過來透露的是，中國農業恐怕出了大問題，因為中國各地都在囤積糧食。這讓世界感到不安，究竟中國發生了什麽。」

旅美經濟學者程曉農指出，中國的農村凋零、農業凋零、土地荒蕪導致農民在消失。同時，官方的政策法律都在歧視農民，處於這種待遇狀況下的農村孩子，都不想、不願意、也沒有能力當農民。

在甘肅農村經營農場的張先生指出，中國的農業目前就處在斷層狀態，50歲以下的勞動力非常少。50歲到60歲的勞動力，在現在的農村就是精幹勞動力。

國家統計局12月11日發布的數據顯示，2023年全國糧食生產再獲豐收，全年糧食產...
國家統計局12月11日發布的數據顯示，2023年全國糧食生產再獲豐收，全年糧食產量再創歷史新高。全國糧食總產量13908.2億斤，同比增長1.3%，連續9年穩定在1.3萬億斤以上。圖為農機手在田野收割。(中通社)

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