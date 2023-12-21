美軍沒有的…解放軍「攻擊-11」無人機試飛 準備上福建艦
有美國媒體引述衛星照片，指解放軍「攻擊─11」無人機的實體模型，被拍到出現在武漢全尺寸航母測試設施上，認為這可能是迄今最強烈跡象，顯示該款隱形無人機或其改型，料登上福建艦，將來可能成為中國航母艦載機。若完全實現，它將讓解放軍擁有美國海軍目前還不具備的戰力。
綜合媒體報導，美國「動力」（The Drive）網專欄「戰區」（The Warzone）19日報導，一則武漢航母樓的衛星照在社群網上瘋傳，只見照片中「攻擊─11」的原型或改型就在航母樓前試飛。事實上，照片中除了「攻擊─11」外，還有殲15艦載戰機和殲35隱形戰機等。
武漢航母樓是評估軍機在海上可能用途的基地，以往殲35隱形戰機也在這裡出現過，後來進一步獲證實，殲35未來可能上航母。至於另一個例子，則是空警600艦載預警機。
此外，解放軍海軍也開始在航母上測試不需要電磁彈射/攔阻索裝置的較小型無人機。事實上，至少有兩款具垂直起降功能的無人機已經在「山東」艦航母上作業。而「福建」艦的電磁彈射測試三周前才剛開始。
相對的，要充分發揮「攻擊─11」，或類似無人艦載機的戰力，就需要配備彈射器的大甲板航母，如未來的003型航母。報導引據傳聞表示，解放軍想要讓隱形無人機上075型兩棲攻擊艦，但它們所配備的，可能是如「天鷹」等較小型的無人機。不過，075型艦要達成這目標，就需要改裝，設置彈射器和攔阻裝置才行。
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