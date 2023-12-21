我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約學生攜帶武器入校 華人區學校進前5

礙於競選經費 打造綠色加州 議員說的比做的多

美軍沒有的…解放軍「攻擊-11」無人機試飛 準備上福建艦

中國新聞組／北京21日電
解放軍「攻擊─11」無人機的實體模型，被拍到出現在武漢全尺寸航母測試設施上。(取材自微博)
解放軍「攻擊─11」無人機的實體模型，被拍到出現在武漢全尺寸航母測試設施上。(取材自微博)

有美國媒體引述衛星照片，指解放軍「攻擊─11」無人機的實體模型，被拍到出現在武漢全尺寸航母測試設施上，認為這可能是迄今最強烈跡象，顯示該款隱形無人機或其改型，料登上福建艦，將來可能成為中國航母艦載機。若完全實現，它將讓解放軍擁有美國海軍目前還不具備的戰力。

綜合媒體報導，美國「動力」（The Drive）網專欄「戰區」（The Warzone）19日報導，一則武漢航母樓的衛星照在社群網上瘋傳，只見照片中「攻擊─11」的原型或改型就在航母樓前試飛。事實上，照片中除了「攻擊─11」外，還有殲15艦載戰機和殲35隱形戰機等。

武漢航母樓是評估軍機在海上可能用途的基地，以往殲35隱形戰機也在這裡出現過，後來進一步獲證實，殲35未來可能上航母。至於另一個例子，則是空警600艦載預警機。

此外，解放軍海軍也開始在航母上測試不需要電磁彈射/攔阻索裝置的較小型無人機。事實上，至少有兩款具垂直起降功能的無人機已經在「山東」艦航母上作業。而「福建」艦的電磁彈射測試三周前才剛開始。

相對的，要充分發揮「攻擊─11」，或類似無人艦載機的戰力，就需要配備彈射器的大甲板航母，如未來的003型航母。報導引據傳聞表示，解放軍想要讓隱形無人機上075型兩棲攻擊艦，但它們所配備的，可能是如「天鷹」等較小型的無人機。不過，075型艦要達成這目標，就需要改裝，設置彈射器和攔阻裝置才行。

中國航空工業集團2021年9月28日在第13屆珠海航展中展出的攻擊-11模型。（...
中國航空工業集團2021年9月28日在第13屆珠海航展中展出的攻擊-11模型。（新華社）

解放軍 武漢

上一則

挑戰35天禁手機獎40萬 長沙男半天就淘汰原因太傻眼

延伸閱讀

基輔：東部戰事複雜 烏軍在哈爾科夫州落居下風

基輔：東部戰事複雜 烏軍在哈爾科夫州落居下風
俄烏加強力道猛攻 出動大批無人機空襲對方目標

俄烏加強力道猛攻 出動大批無人機空襲對方目標
日經：美軍擬恢復沖繩常駐戰機、增派無人機

日經：美軍擬恢復沖繩常駐戰機、增派無人機
葉門叛軍頻攻擊紅海 美驅逐艦擊落14架無人機、無傳出人員傷亡

葉門叛軍頻攻擊紅海 美驅逐艦擊落14架無人機、無傳出人員傷亡

熱門新聞

小米董事長雷軍。（取自雷軍微博）

這款手機10天熱銷近150萬支 中國科技大佬：水到渠成

2023-12-18 10:39
中國商湯科技創辦人湯曉鷗已於本月15日死亡。（取材自商湯科技官網）

自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗突病逝 死因惹多方猜測

2023-12-17 13:34
中國著名的高分子材料領域專家、中國科學院的研究員周光遠傳出車禍過世。（中科院大連化學物理研究所）

怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生

2023-12-18 10:53
中國一名網紅不滿日本東京某中華料理餐館公告「中國人禁止入內」，氣得報警，引起熱議。圖／取自微博

東京餐館「中國人禁止入內」遭抗議 改貼這4個字竟化解

2023-12-15 18:39
男子罵著罵著突然連續親吻大媽4次，令大媽無法招架。（視頻截圖）

男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊

2023-12-16 08:30
北京地鐵昌平線車廂斷成兩半。(擷自YouTube)

北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷

2023-12-14 08:41

超人氣

更多 >
大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光

大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光
5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷

5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷
習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一

習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一
5000元「VIP海路」避開險峻叢林 中國偷渡客等42人失蹤

5000元「VIP海路」避開險峻叢林 中國偷渡客等42人失蹤
加薩醫院主管：我是哈瑪斯 有上百名成員藏在我們醫院

加薩醫院主管：我是哈瑪斯 有上百名成員藏在我們醫院