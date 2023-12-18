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戴琪談對華關稅 「不存在純粹的自由貿易」

記者謝守真／綜合報導
美國貿易代表戴琪表示，對華關稅「不存在純粹的自由貿易」。(路透資料照片)
美國貿易代表戴琪表示，對華關稅「不存在純粹的自由貿易」。(路透資料照片)

美國貿易代表戴琪13日於美國財經新聞網站「Semafor」主辦的「美國製造」（Made in America）主題活動表示，對華關稅「不存在純粹的自由貿易」。她形容，關稅是「中美雙邊關係的一部分」，美國必須為了與中國競爭而變得「務實」。

據「Semafor」報導，戴琪在會上談及對華加徵關稅的政策時稱，關稅是中美雙邊關係的一部分，因為全球經濟是「不公平的」，「不存在純粹的自由貿易」。

戴琪表示，中國透過「自己的關稅和經濟政策」在某些領域佔據了全球市場的主導地位，例如電動車產業。她接著提到，要與中國競爭，美國必須「變得務實」，美國需要採取類似於中國用來阻礙美國生產和貿易的產業政策。「我們（美國）不能只依賴這種帶有美好願景的承諾，認為一種非常純粹的自由貿易，就能將我們帶到應許之地。」

然而，戴琪坦言，川普政府時期美國的關稅政策傷害到美國經濟的某些領域，這種關稅政策的理由一直是兩黨甚至無黨派人士長期對其經濟擔憂的根源。事實上，2018年7月，川普政府對中國發動關稅戰，根據所謂「301條款」（美國《1974年貿易法》第301條的俗稱）對中國產品加徵額外關稅，導致中美關係近年不斷惡化。

中國媒體「觀察者網」指出，美國貿易代表署（USTR）從一年前開始，就對這系列關稅的必要性持續進行審核。美國貿易代表署在9月6日公告，進一步延長對352項已恢復豁免的中國進口商品和77種與新冠防疫相關的中國進口商品的「301條款」關稅豁免期，期限由9月30日延至12月底，往後可依四年一審的規定再進一步決定。

隨後於9月25日，戴琪強調，鑑於中美經濟關係的重要性，美方正非常慎重地考慮如何重新平衡對華貿易關係，並盼望在今年內完成對華301關稅的審核。她重申，中美經濟關係複雜且重要，如何平衡世界兩大經濟體間的貿易關係，令美方捍衛其經濟利益時能更加「公平有效」，必須「慢慢來、深思熟慮」。

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