葉倫籲中改變國家驅動經濟政策 中：美說不脫鉤又制裁中企

美國財政部長葉倫演說時，呼籲中國改變由國家驅動經濟的政策。（美聯社資料照片）

美國財政部長葉倫 14日表示，華府2024年美中經濟關係關鍵目標，是透過長久溝通，持續管理和中國頗具挑戰的經濟關係，以防止雙方誤解擴大。葉倫並呼籲中國改變由國家驅動經濟的政策，也計畫明年二度訪中。對此，中國外交部回應指出，希望美方言行一致，不要一邊重申不尋求同中方脫鉤，一邊又不斷地對中企揮舞制裁大棒。

綜合法媒、美國有線電視新聞網（CNN）和彭博資訊等外媒14及15日報導，葉倫在美中貿易全國委員會發表演說時指出，華府不尋求化解美中所有分歧或避免所有衝擊，而是旨在使溝通保持韌性，如此一來，當歧見和衝擊發生時，才能避免誤解引發緊張升溫、造成傷害。

談及明年以財長身分二度訪中的計畫時，葉倫表示，議程一大重點將是商討兩國經濟關係棘手領域。她重申，美國並不尋求與中國脫鉤，但國安仍是最優先要務；美方將持續推動對中出口管制和投資 限制，以避免發生外交及金融等一連串潛在危機為前提，與中方互動。

逐漸與中國經濟高官建立關係的葉倫，已成為拜登 政府處理美中關係議題的「白臉」。她7月訪中、11月在舊金山與中國國務院副總理何立峰會談並出席「拜習會」，至今採「區隔處理」做法，即在部分領域與中對抗，部分領域則尋求合作。

葉倫也強調透過自己與中方交流、蒐集資訊的重要。她說，了解中國的計畫，尤其是打算如何因應地方政府債務和不動產市場等挑戰，或在經濟意外疲軟時如何回應，這對美國經濟決策者至關重要。她並期望強化美中金融監管機構間的交流。

葉倫另表示，比起川普政府，拜登政府已廣泛調整對中政策，其對中戰略始於對內投資和對外重建聯盟。

美國聯邦眾議院美國與中共戰略競爭特別委員會12日發布報告，呼籲從根本上重置美中經濟關係。該委員會共和黨籍主席蓋拉格與民主黨籍首席議員克利什納穆希12日提到，這項建議旨在符合美國經濟及國安利益，並提升美國經濟韌性。

澎湃新聞報導，對於葉倫呼籲中國轉變經濟政策，國營企業作用過大會限制成長，安全機構作用過大會阻礙投資。中國外交部發言人毛寧15日回應，中方始終認為發展健康穩定的中美經貿關係有利於中美兩國，也有利於世界。中方願意同美方秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，落實中美元首舊金山會晤達成的共識，共同推動雙邊經貿關係健康穩定發展。