路透：李強將率代表團出席達沃斯論壇 釋歡迎外資信息
路透14日引述兩名知情人士透露，中國國務院總理李強將率領龐大的高層經濟及外交代表團，出席2024年1月15 日至19日在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇，主要是釋出「對外資企業進一步開放及緩解一些來自外部的壓力」等訊息。
路透指出，這是中國國家主席習近平2017年出席達沃斯世界經濟論壇後，中方與會的政府最高官員；不過，消息人士強調，李強的行程仍有變數，因為涉及許多高層官員的日程安排。
歷次論壇均全球工商、政治、學術、媒體等領域的領袖人物雲集，還有非政府組織、宗教界和媒體的眾多代表，主要討論世界最緊迫經濟問題。中國前不久故世的前總理李克強，2014年5月8日出席世界經濟論壇非洲峰會，並發表演說。
消息人士表示，李強今次率領的代表團規模異常龐大，由來自經濟及外交事務的部會高級官員組成，但部分因為日程安排，最終或有變數。
自新冠疫情後，中國正在努力應對疫情後緩慢的經濟復甦，然而復甦緩慢、難以吸引海外投資者，尤其中國推出修訂的「反間諜法」缺乏透明度，引發外資企業憂慮容易踩雷，加上有不少外企遭搜索，甚至有員工被逮，加速外企對北京脫鉤或離開北京。
今年7月至9月的第三季度是中國自1998年有紀錄以來，首次出現外國直接投資季度赤字。
中國疫情後出口一直大幅下降，在西方對中國製造商品需求銳減的同時，11月份進口的意外下降，也凸顯了國內消費的疲軟，加上地方政府財政狀況惡化以及房地產開發商債務違約等異常嚴重，加劇了所受到的經濟壓力。
在剛結束的中共中央經濟工作會議，就作出「擴大高水平對外開放」，「鞏固外貿外資基本盤」等決策。
故此李強此次率龐大代表團到達沃斯，目的是發出信息，作出進一步對外資企業開放的姿態，並藉以緩解一些來自外部的壓力。
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