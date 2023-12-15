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路透：李強將率代表團出席達沃斯論壇 釋歡迎外資信息

編譯盧炯燊／綜合14日電
中國國務院總理李強今年在夏季達沃斯論壇中批評西方有些人炒作的去依賴、降風險「就是一個偽命題」。（新華社）
中國國務院總理李強今年在夏季達沃斯論壇中批評西方有些人炒作的去依賴、降風險「就是一個偽命題」。（新華社）

路透14日引述兩名知情人士透露，中國國務院總理李強將率領龐大的高層經濟及外交代表團，出席2024年1月15 日至19日在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇，主要是釋出「對外資企業進一步開放及緩解一些來自外部的壓力」等訊息。

路透指出，這是中國國家主席習近平2017年出席達沃斯世界經濟論壇後，中方與會的政府最高官員；不過，消息人士強調，李強的行程仍有變數，因為涉及許多高層官員的日程安排。

歷次論壇均全球工商、政治、學術、媒體等領域的領袖人物雲集，還有非政府組織、宗教界和媒體的眾多代表，主要討論世界最緊迫經濟問題。中國前不久故世的前總理李克強，2014年5月8日出席世界經濟論壇非洲峰會，並發表演說。

消息人士表示，李強今次率領的代表團規模異常龐大，由來自經濟及外交事務的部會高級官員組成，但部分因為日程安排，最終或有變數。

自新冠疫情後，中國正在努力應對疫情後緩慢的經濟復甦，然而復甦緩慢、難以吸引海外投資者，尤其中國推出修訂的「反間諜法」缺乏透明度，引發外資企業憂慮容易踩雷，加上有不少外企遭搜索，甚至有員工被逮，加速外企對北京脫鉤或離開北京。

今年7月至9月的第三季度是中國自1998年有紀錄以來，首次出現外國直接投資季度赤字。

中國疫情後出口一直大幅下降，在西方對中國製造商品需求銳減的同時，11月份進口的意外下降，也凸顯了國內消費的疲軟，加上地方政府財政狀況惡化以及房地產開發商債務違約等異常嚴重，加劇了所受到的經濟壓力。

在剛結束的中共中央經濟工作會議，就作出「擴大高水平對外開放」，「鞏固外貿外資基本盤」等決策。

故此李強此次率龐大代表團到達沃斯，目的是發出信息，作出進一步對外資企業開放的姿態，並藉以緩解一些來自外部的壓力。

李強 疫情 投資

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