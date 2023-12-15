我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登民調新低 紐森仍有信心 「川普仇亞 讓他離開白宮」

普亭與AI「自己」對話 被問「有多少替身」大家都笑了

涉網詐、性交易？ 菲逐180中國人 京促保護合法權益

記者廖士鋒／綜合報導
中菲日前發生南海衝突關係緊張，菲律賓隨即驅逐180名中國公民；圖為中國海警船用水砲驅趕菲律賓船隻。（美聯社）
中菲日前發生南海衝突關係緊張，菲律賓隨即驅逐180名中國公民；圖為中國海警船用水砲驅趕菲律賓船隻。（美聯社）

中國與菲律賓近期因為南海問題鬧僵，最新消息顯示菲律賓以網路詐騙、性交易為由，驅逐180名中國公民，對此中國外交部表示，暫未注意到有關情況，但「希望菲方能夠切實保護中國公民的合法權益」。

據中新社引述法新社報導，菲律賓14日驅逐180名中國公民，他們先前因在菲國首都馬尼拉涉嫌性交易和網路詐騙活動而被拘留。先前當地官方於10月的一次行動中，在某處發現近600人，包括中國人、南韓人、越南人和菲律賓人，而在這棟大樓內還發現性玩具、按摩院、卡拉 OK 室和一家餐廳。

菲律賓官員強調，被驅逐出境的中國公民沒有工作許可證，並且一直在「從事網路詐騙」。

中國外交部發言人毛寧14日下午就此回應指出，「我還暫時沒有關注到你提到的這個情況，我可以告訴你的是，中國政府一貫要求中國公民在海外遵守當地的法律法規，我們也希望菲方能夠切實保護中國公民的合法權益」。

根據中國駐菲律賓使館官網消息，10月11日館方曾指出，中國一向堅決反對和嚴厲打擊一切形式的賭博。根據中國法律規定，「任何形式的賭博，包括網路博彩、中國公民出境賭博等行為都是違法的」。

館方當時強調，近年來，中菲執法部門保持著良好的溝通與協調，聯合開展了嚴厲打擊跨境賭博、電信網路詐騙等行動，取得了一系列合作成果。使館在此過程中與菲方保持了密切溝通與協作，並依法保護海外中國公民的合法權益。

僅今年以來，中國就協助菲方取締了3個非法離岸博弈園區，在這三次行動後迅速核查身份並遣返中國公民近400人。「雙方有關部門對執法合作成果表示滿意」。

當時館方特別提到，雙方執法合作中發現，部分非法離岸博弈員工「濫用菲司法程序，製造虛假案件逃避遣返」。中國願全力配合菲方應對有關情況，確保雙方執法合作成果充分落地；同時敦促菲方採取強有力措施嚴厲打擊網路賭博相關犯罪，從根源上徹底解決這一社會頑疾。

根據中國公安部統計，截至10月20日，菲律賓的電信網路詐騙犯罪嫌疑人已有417人移交中國，其中包括網上在逃人員7名。「這是公安部工作組赴菲律賓開展警務執法合作，嚴厲打擊跨境電信網路詐騙犯罪取得的又一重要戰果」。

遣返 越南 南韓

上一則

世銀：中國經濟復甦脆弱 惠譽：債務風險增

下一則

董明珠再批孟羽童只想賺錢 網酸：不為錢上班幹嘛？

延伸閱讀

菲總參謀長登上坐灘軍艦 中國防發言人：菲蓄意挑釁炒作

菲總參謀長登上坐灘軍艦 中國防發言人：菲蓄意挑釁炒作
菲律賓驅逐180名中國公民 北京：盼切實保護合法權益

菲律賓驅逐180名中國公民 北京：盼切實保護合法權益
與菲律賓南海衝突 北京警告美國不要介入 中國網友卻只在意天氣…

與菲律賓南海衝突 北京警告美國不要介入 中國網友卻只在意天氣…
中菲南海爭議 中國大使提嚴正交涉

中菲南海爭議 中國大使提嚴正交涉

熱門新聞

中國前外交部長秦剛。（路透）

秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關

2023-12-07 09:10
中國前外交部長秦剛被撤換，引起國際關注。(路透)

美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡

2023-12-07 05:30
中國前外長秦剛生死成謎，美國媒體報導死訊，但可能難以證實。(路透)

中南海「聽床師」？引誘中國闢謠？如何解讀美媒獨家「秦剛已死」

2023-12-08 06:07
白所成次女白應蘭，有果敢「愛心女神」之稱。（取材自極目新聞）

人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」

2023-12-11 14:38
北京地鐵昌平線車廂斷成兩半。(擷自YouTube)

北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷

2023-12-14 08:41
中國外交部領事司的官方微信號「領事直通車」8日再度發布訊息稱，中國將全面性自本月11日起到明年底止，即為期超過一年的時間，將赴中的簽證費用降低四分之一，按現行費用的75%標準收取簽證費。圖為深圳海關對外國旅客做入境審查。（新華社）

美公民赴中簽證費降至140元…救觀光 全球七五折

2023-12-08 13:12

超人氣

更多 >
北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷

北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷
12星座誰是拖延大王？獅子挑事做、雙魚易分心、第一名永遠來不及

12星座誰是拖延大王？獅子挑事做、雙魚易分心、第一名永遠來不及
不能說的秘密：漸多商家給退款不用退貨

不能說的秘密：漸多商家給退款不用退貨
紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工

紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工
華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任

華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任