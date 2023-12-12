都為半導體？拜登剛走 習近平接續訪越 將簽數十協議 「無償」援建鐵路

圖為中國國家主席習近平今年10月在北京會見越南國家主席武文賞。（新華社）

繼美國總統拜登訪越高談半導體合作後，中國國家主席習近平 12日起對越南 進行國事訪問，這是他時隔六年再訪越。中國駐越南大使熊波10日表示，中方願進一步加強經貿投資合作，雙方預計簽署數十項協議；並表示北京或向中越跨境鐵路建設提供資金。分析稱，這項鐵路升級計畫間接讓美中在當地的競爭更加白熱化。

應越南共產黨中央總書記阮富仲及越南國家主席武文賞邀請，習近平於12日及13日對越南進行國事訪問。

新華社10日發表題為「同志加兄弟」：中越友誼歷久彌新的文章指出：時隔六年，習近平即將再次對越南進行國事訪問。「到鄰居家串門、到同志家作客」是兩黨兩國傳統友誼的生動寫照。

本報系聯合報報導，熊波指出，習近平訪問越南期間，中越將簽署多份合作協議，中方也願為越南農產品開放大門。中方願進一步加強中越經貿投資合作，深化產業產能合作，推動雙方數位經濟、綠色經濟、新能源、基礎設施等領域務實合作。

今年是中越建立全面戰略夥伴關係15周年，越南駐北京大使范星梅日前稱，習近平將把越中全面戰略合作夥伴關係提升至新台階。中國外交部昨稱，中越雙方提升關係新定位是順應大勢、水到渠成。

另據新加坡聯合早報報導，熊波在越南「青年報」的報導中說，中國準備向越南提供資金，以促進從中國雲南省會昆明到越南第三大城市海防的鐵路建設，以及從中國南部到河內的其他交通連接。熊波在報導中說，那會是「無償援助」。

美國之音指出，習近平此次訪越，除可望讓中越政治關係更為深化，據越南官員表示，中國和越南致力升級後者鐵路系統，以讓其中一條鐵路穿越越南稀土 中心地帶，並連接中國雲南省昆明市和位於越南北部的海防市。

據報導，胡志明市國家大學的黃心光表示，中國協助越南更新鐵路同時對中越有利。對北京而言，它可以透過這條鐵路運送生產原料和機械設備到越南，加深越南對其經濟高度依賴；對河內而言，它可藉此更新老舊鐵路基礎建設，更能讓越南北部第一大港海防港吞吐量翻倍。

由於稀土對半導體產業至關重要，尤索夫伊薩東南亞研究院的阮克江指出，這項鐵路升級計畫可能讓越南加速推動其半導體產業發展，間接讓美中在當地的競爭更加白熱化。阮克江說：「這可能顯示中國和美國之間存在某種利益衝突，因為雙方都想開發越南的稀土。」

迄今為止，中國目前是全球最大的稀土提煉國，越南的稀土儲藏量僅次於中國。