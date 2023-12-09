「北京沒有安全線路」歐盟領導人提前離華 中否認通訊監聽

中國國務院總理李強（中）在北京會見歐盟理事會主席米歇爾（左）、歐盟執委會主席范德賴恩（右）。（歐新社）

四年多來首次舉行的中歐峰會7日在北京舉行，部分美國媒體評論認為，中歐從貿易到人權等許多問題上依然分歧嚴重。期間更傳出歐洲理事會主席米歇爾提前一天返歐，原因之一是他可能在北京被中國監聽。不過中國外交部對此否認，並罕見將否認竊聽內容公諸官網。

據中央社引述政治新聞網站Politico歐洲版報導，一位歐盟 官員指出，在北京出席歐盟與中國自從2019年以來首場面對面高峰會的米歇爾，為處理歐盟內部歧異，需提早離開，「將會返回布魯塞爾，繼續針對未來走向進行商討」。

這名官員稱，米歇爾預計提前一天返歐，原因之一就是他在北京沒有安全的通話線路，無法在不被中國監聽的情況下，與歐盟領導人通話。這名官員認為，北京沒有不會遭到竊聽的安全線路，讓米歇爾跟歐盟領袖電話商討也是原因之一。

報導指出，匈牙利總理奧班4日敦促米歇爾將「烏克蘭 入盟談判」自即將舉行的歐盟理事會峰會議程中刪除。米歇爾上周已經在布達佩斯與奧班會面，盼緩和緊張。

而據法廣報導，對此，中國外交部發言人汪文斌回應說，歐方官員應該很清楚，對歐盟國家和歐盟機構領導人進行竊聽、竊密的不是中國。消息稱，中國在中國竊聽訪華的歐盟官員境外新聞回應，罕見進入中國外交部官網。

另據紐約時報報導，中歐峰會中，歐盟執委會主席范德賴恩在開場白就對中國國家主席習近平說，「結束俄羅斯 入侵烏克蘭的戰爭至關重要」。敦促中國利用其對俄羅斯的影響力結束俄烏戰爭並讓俄羅斯撤軍。他們還向中國施壓，要求其幫助阻止俄羅斯規避制裁。但北京拒絕減少對莫斯科的支持，這是最讓歐洲官員沮喪的問題。

報導認為，正如預期，此次峰會沒有取得任何重大進展。中國和歐盟之間的信任已受到侵蝕，原因包括中國未兌現向歐洲企業開放市場的承諾，再就是中國政府在香港壓制自由、在新疆地區鎮壓少數民族的問題。

美國之音引述美聯社分析認為，中歐峰會後雙方在各自的發布會上各說各話，凸顯分歧仍大於共識。除在俄烏戰爭問題上的分歧，還包括比如范德賴恩關注歐中貿易不平衡，中方則希望歐方不能搞保護主義；歐方稱人權和基本自由是普世價值，中方則稱人權問題不應該被當作攻擊中國的大棒等。