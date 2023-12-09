全球首例 數位人民幣走出中國、可在新加坡消費
新加坡副總理黃循財近日訪問中國，召開雙方最高層級的雙邊合作聯委會（JCBC），並會上達成24項成果，除互相實施免簽30天，新加坡金融管理局7日再宣布開展兩國間的跨境數位人民幣試點，將允許兩國旅客使用數位人民幣進行消費。中媒指出，新加坡成為全球首個宣布這項措施的國家。
新加坡「聯合早報之前報導，新冠疫情後中國的經濟表現，引發外界對中國增長前景的擔憂，但黃循財認為，「永遠不要押注中國衰弱」，中國將繼續是一個能為新中雙邊合作帶來巨大機會的經濟體。
新加坡金管局7日公布一系列擴大與中國金融合作的措施，並表示，這些都是黃循財7日與中國國務院副總理丁薛祥共同主持在天津舉行的第19屆雙邊合作聯席會議上，商討的倡議。
黃循財稱，「新加坡和中國之間的（合作）機會，投資者、企業都看到會。從政府的角度，我們通過JCBC以及其他合作機制，為這類互惠的夥伴提供框架。」
首先是中新（星）展開跨境電子人民幣試點。新加坡金管局表示，雙方正進行試點，允許兩國旅客使用數字（數位）人民幣在新加坡和中國旅遊消費，讓旅客旅行購物更便利。
另外，推出新加坡交易所與上海證券交易所的交易所交易基金（ETF）產品互聯互通。新交所還與廣州期貨交易所簽署諒解備忘錄，就綠色發展相關產品和業務領域的資訊交流、互訪和培訓及聯合研究加強合作。
新加坡的銀行亦與中國銀聯，就新加坡PayNow與銀聯之間潛在的匯款聯動，展開早期可行性討論，促進兩國之間的安全便捷跨境支付和匯款。
新加坡聯合早報8日報導，新中雙邊合作聯委會達成24項成果，其中最重要的是雙方簽署「升級版中新自貿協定」議定書，新加坡將在中國服務業獲得更大市場准入；中國承諾在建築、零售和批發等22個領域，不限制新加坡投資者的外資股比；納入新的電信服務章節。
雙方也將加強數位經濟領域交流對話，深入推進電子支付、數位身分、數據流動、智慧城市等新興領域合作。
中國商務部國際司負責人就「議定書」解讀指出，議定書的簽署是中國自貿談判進入高標準負面清單時代的重要標誌之一，將為中國加入「全面與進步跨太平洋夥伴關係協定」（CPTPP）奠定更堅實基礎。他說，議定書將高標準規則納入，有利於提升中新兩國服務貿易和投資的規模、品質和水平，為深化兩國貿易投資互利合作提供制度保障。
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