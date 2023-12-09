全球首例 數位人民幣走出中國、可在新加坡消費

新加坡將進行數位人民幣試點消費。（新華社）

新加坡 副總理黃循財近日訪問中國，召開雙方最高層級的雙邊合作聯委會（JCBC），並會上達成24項成果，除互相實施免簽30天，新加坡金融管理局7日再宣布開展兩國間的跨境數位人民幣試點，將允許兩國旅客使用數位人民幣進行消費。中媒指出，新加坡成為全球首個宣布這項措施的國家。

新加坡「聯合早報之前報導，新冠疫情後中國的經濟表現，引發外界對中國增長前景的擔憂，但黃循財認為，「永遠不要押注中國衰弱」，中國將繼續是一個能為新中雙邊合作帶來巨大機會的經濟體。

新加坡金管局7日公布一系列擴大與中國金融合作的措施，並表示，這些都是黃循財7日與中國國務院 副總理丁薛祥共同主持在天津舉行的第19屆雙邊合作聯席會議上，商討的倡議。

黃循財稱，「新加坡和中國之間的（合作）機會，投資 者、企業都看到會。從政府的角度，我們通過JCBC以及其他合作機制，為這類互惠的夥伴提供框架。」

首先是中新（星）展開跨境電子人民幣試點。新加坡金管局表示，雙方正進行試點，允許兩國旅客使用數字（數位）人民幣在新加坡和中國旅遊消費，讓旅客旅行購物更便利。

另外，推出新加坡交易所與上海證券交易所的交易所交易基金（ETF）產品互聯互通。新交所還與廣州期貨交易所簽署諒解備忘錄，就綠色發展相關產品和業務領域的資訊交流、互訪和培訓及聯合研究加強合作。

新加坡的銀行亦與中國銀聯，就新加坡PayNow與銀聯之間潛在的匯款聯動，展開早期可行性討論，促進兩國之間的安全便捷跨境支付和匯款。

新加坡聯合早報8日報導，新中雙邊合作聯委會達成24項成果，其中最重要的是雙方簽署「升級版中新自貿協定」議定書，新加坡將在中國服務業獲得更大市場准入；中國承諾在建築、零售和批發等22個領域，不限制新加坡投資者的外資股比；納入新的電信服務章節。

雙方也將加強數位經濟領域交流對話，深入推進電子支付、數位身分、數據流動、智慧城市等新興領域合作。