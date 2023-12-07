正與美國政府合作…輝達製特供晶片 誓重返中國市場

輝達執行長黃仁勳誓重返中國市場。（歐新社）

輝達 （NVIDIA）執行長黃仁勳6日表示，正與美國政府密切合作，開發符合美國規範、能出口到中國市場的新AI晶片 產品。同時，在當前的AI晶片競賽中，輝達有許多「非常強大」的競爭對手，華為是其中之一。

美國商務部日前釋出有意再加強管制晶片出口中國措施，並點名輝達不要為了賺錢而罔顧國家安全的訊息，重挫市場對AI股信心之際，黃仁勳重申輝達會在符合美方規範下重返中國市場，透露輝達拓市態度積極，並未受美國官方新言論影響。

台灣AI伺服器相關業者與輝達緊密合作，其中，緯創為輝達H100 GPU伺服器基板獨家供應商，由於輝達原本規畫銷售中國的最新降規版晶片傳言以H100改良而成，備受市場矚目。

路透報導，輝達在總規模高達70億美元的中國AI晶片市場，市占率超過90%，惟分析師憂心，美國緊縮晶片出口的相關規定，可能會導致輝達的中國競爭對手乘機崛起。

黃仁勳6日在新加坡一場記者會上透露，輝達正與新加坡協商有關可能的重大投資事宜。

談到美國有意再擴大緊縮晶片出口中國措施，並點名輝達不要違規，黃仁勳表示：「輝達一直都在和美國政府非常密切合作，打造符合其規定的產品。」「我們現在的計畫是持續與政府攜手，推出一套新產品，符合新監管規定所設下的特定限制。」

路透11月報導，輝達已告知在中國客戶，推出新款AI晶片的時間會延後到明年第1季，以遵守美國出口規定。

黃仁勳強調，輝達將持續「完全地」遵守美方規定。他說，輝達確實提供服務給在新加坡的中國客戶，包括字節跳動、騰訊的國際雲端事業與阿里巴巴集團。申報文件顯示，輝達上季對在新加坡的客戶（包括陸企）銷售額，占整體營收約15%。

黃仁勳也說，輝達在AI加速器市場的霸主地位，正遭遇來自華為、英特爾和愈來愈多半導體新創公司的嚴峻挑戰，「在中國及中國之外（的其他地區），我們有許多競爭者。我們的多數競爭者實際上不在乎我到了哪裡。他們想和我們處處競爭。」