我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台總統民調：賴蕭配擴大差距 領先侯康配8.5個百分點

華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情

解放軍南海維穩 近月已軍演14次

記者廖士鋒／綜合報導

南海近期頗為緊張，不僅有美菲澳等國軍艦的頻頻巡航，解放軍方面動作也多，官方披露的軍演相關航行警告，近月來就至少已有14次之多。不過解放軍與美軍的戰區領導通話等機制仍未真正恢復，雙方在南海的接觸也仍未藉由高層軍事溝通管道來緩解。

解放軍近期多次在南海進行軍事演習、軍事訓練與實彈射擊。最新的是中國海南海事局6日發布航行警告，指出7日至8日將在南海某海域進行軍事訓練，這已是11月以來第14次的軍演訊息。官方披露的南海軍演，分別由廣西、廣東、海南三地的海事局發布航行警告，地點涵蓋南海北部灣、海南島附近等水域。

美軍為首的美國盟國軍隊，最近在南海與解放軍發生多次緊張接觸，尤其是在西沙領海、仁愛暗沙、美濟礁等區域，並多次互相指責對方的軍事行為不安全。解放軍則點名美國是「南海和平穩定的最大威脅」，批其「蓄意攪局南海，嚴重侵犯中國主權和安全，嚴重破壞地區和平穩定，嚴重違反國際法和國際關係基本準則」。

中解放軍媒解放軍報6日在頭版刊出關於南部戰區聯合參謀的文章，影音版揭露一位參謀描述戰區指揮廳情景指出，在偌大指揮大廳裡，陸軍、海軍、空軍、火箭軍各個軍種都在一起，全時盯著海防、邊防、空防各類情況，「一草一木都在我們的全維掌握之中」；另一名參謀則表示，「對手在不斷給我們出招、我們必然要接招應招，我們也在主動出招，積極塑造有利於我的戰場態勢」。

此前在11月的舊金山拜習會，雙方表示要恢復兩軍高層溝通、中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議、中美兩軍戰區領導通話等，但目前並未有具體消息傳出。美軍印太司令部副司令斯克倫卡中將8月曾公開指責解放軍南部戰區拒絕與美軍印太司令部指揮官溝通，造成戰爭風險上升。

解放軍 火箭軍 國防部

上一則

江西8歲童買早餐遭狗撲咬 臉縫90針毀容 警挨家挨戶找狗主人

下一則

王毅通話布林肯 促美不得縱容台獨 美聲明未提台灣

延伸閱讀

國防新聞周刊：美軍想介入台海衝突 面臨4大挑戰

國防新聞周刊：美軍想介入台海衝突 面臨4大挑戰
挺菲嗆中？美艦進入仁愛礁海域 解放軍全程跟監警戒

挺菲嗆中？美艦進入仁愛礁海域 解放軍全程跟監警戒
中國控美艦吉佛茲號擅闖仁愛礁鄰近海域 解放軍跟監

中國控美艦吉佛茲號擅闖仁愛礁鄰近海域 解放軍跟監
中國民兵船集結南海牛軛礁激增至135艘 菲律賓急監控

中國民兵船集結南海牛軛礁激增至135艘 菲律賓急監控

熱門新聞

海底撈科目三。

海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適

2023-11-29 07:30
中國近期爆發多種呼吸道傳染疾病，一名市民抱著一名兒童進入北京兒童醫院。(美聯社)

中7病毒齊發 義烏要民眾囤15天糧 上海機場核酸檢測

2023-12-03 01:30
特斯拉皮卡「Cybertruck」近日舉行首波交車活動，竟已亮相長沙街頭？網友比對視頻，發現是「民間大神」自製。（取材自上游新聞）

搶特斯拉一步 長沙現「自製版」電動皮卡Cybertruck

2023-12-03 09:00
南寧市中小學冬季校服。（取材自南國早報）

7萬元LV男士春裝 撞衫南寧75元校服

2023-12-04 06:30
周庭在Instagram發文稱，今年9月中赴加拿大多倫多升學，原定本月底須就國安法返港向警方報到，但經過深思熟慮，決定不回港報到，亦即棄保。（歐新社資料照片）

周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈

2023-12-04 12:03
威尼斯一團中國旅客疑似不聽船夫勸告，任意在船上亂動拍照不坐好，結果整艘船翻覆。（截自衛報影片）

中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆

2023-12-06 19:39

超人氣

更多 >
4種家用品 勿用洗碗精清潔

4種家用品 勿用洗碗精清潔
未來需求大又可在家上班 這個高薪工作壓力低

未來需求大又可在家上班 這個高薪工作壓力低
中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆

中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆
紐約法拉盛驚現大膽色狼 清晨強拉女性進小巷性侵

紐約法拉盛驚現大膽色狼 清晨強拉女性進小巷性侵
黃石公園10華人圍著拍照 野牛大怒衝撞 網友罵活該

黃石公園10華人圍著拍照 野牛大怒衝撞 網友罵活該