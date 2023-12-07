解放軍南海維穩 近月已軍演14次

南海近期頗為緊張，不僅有美菲澳等國軍艦的頻頻巡航，解放軍 方面動作也多，官方披露的軍演相關航行警告，近月來就至少已有14次之多。不過解放軍與美軍的戰區領導通話等機制仍未真正恢復，雙方在南海的接觸也仍未藉由高層軍事溝通管道來緩解。

解放軍近期多次在南海進行軍事演習、軍事訓練與實彈射擊。最新的是中國海南海事局6日發布航行警告，指出7日至8日將在南海某海域進行軍事訓練，這已是11月以來第14次的軍演訊息。官方披露的南海軍演，分別由廣西、廣東、海南三地的海事局發布航行警告，地點涵蓋南海北部灣、海南島附近等水域。

美軍為首的美國盟國軍隊，最近在南海與解放軍發生多次緊張接觸，尤其是在西沙領海、仁愛暗沙、美濟礁等區域，並多次互相指責對方的軍事行為不安全。解放軍則點名美國是「南海和平穩定的最大威脅」，批其「蓄意攪局南海，嚴重侵犯中國主權和安全，嚴重破壞地區和平穩定，嚴重違反國際法和國際關係基本準則」。

中解放軍媒解放軍報6日在頭版刊出關於南部戰區聯合參謀的文章，影音版揭露一位參謀描述戰區指揮廳情景指出，在偌大指揮大廳裡，陸軍、海軍、空軍、火箭軍 各個軍種都在一起，全時盯著海防、邊防、空防各類情況，「一草一木都在我們的全維掌握之中」；另一名參謀則表示，「對手在不斷給我們出招、我們必然要接招應招，我們也在主動出招，積極塑造有利於我的戰場態勢」。

此前在11月的舊金山拜習會，雙方表示要恢復兩軍高層溝通、中美國防部 工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議、中美兩軍戰區領導通話等，但目前並未有具體消息傳出。美軍印太司令部副司令斯克倫卡中將8月曾公開指責解放軍南部戰區拒絕與美軍印太司令部指揮官溝通，造成戰爭風險上升。