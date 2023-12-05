共建「一帶一路」結碩果 中埃聯合研製衛星成功發射

12月4日12時10分，中國在酒泉衛星發射中心使用長征二號丙運載火箭，成功將埃及二號衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道。(中新社)

12月4日12時10分，中國在酒泉衛星發射中心用長征二號丙運載火箭，成功發射埃及二號衛星。該衛星項目使埃及成為首個在共建「一帶一路 」框架下與中國開展衛星合作的國家，是中埃共建「一帶一路」合作的標誌性碩果。

中新社報導，據中埃兩國援埃及二號衛星項目協議，中方為埃方研製並發射一顆2米（全色）/8米（多光譜）分辨率的光學遙感小衛星；使用中國政府援建的衛星總裝集成測試中心對衛星進行總裝和測試；在軌交付後，將服務於埃及國土資源利用、水利、農業等領域。

援埃及二號衛星項目是在中國商務部 、國家國際發展合作署、國家航天局等單位支持下，深度開展航天高科技領域國際合作的標誌性項目，也是第一個採取對外援助成套項目管理模式的國際合作衛星工程，在中埃航天合作領域具有里程碑意義。

中國航天也曾為世界其他國家提供過衛星研發和發射服務，如「老撾(寮國)一號」通信衛星、中法海洋衛星、巴基斯坦遙感衛星一號等，在當地通信、農業、文化、環保、氣象等領域發揮了積極作用，此次發射的埃及二號衛星則進一步拓展了中國航天國際合作的廣度和深度。

有評論指出，中國航天不僅「交鑰匙」，而且「帶徒弟」，為埃方培養本土航天人才，推動技術轉讓，建設當地航天器研製基礎設施，進一步促進中國航天技術、航天標準「走出去」。