習近平結束上海行大談改革開放：發揮龍頭作用建設「五個中心」

11月29日，中國國家主席習近平考察上海閔行區新時代城市建設者管理者之家。(新華社)

中國國家主席習近平 結束上海五天考察，習關注金融、科技、營商環境等領域，強調上海要聚焦建設國際經濟中心、金融中心、貿易中心、航運中心、科技創新中心（五個中心）的重要使命，在推進中國式現代化中充分發揮龍頭引領作用，打造國際一流營商環境。由於疫後中國經濟復甦不如預期，有分析認為，習此行是為提振公眾對改革開放和經濟前景信心。

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綜合央視、新華社3日晚間報導，11月28日至12月2日，習近平先後來到金融機構、科技創新園區、保障性租賃住房項目等進行調研。3日上午返回北京途中，則特地到江蘇省鹽城市參觀新四軍紀念館。

習近平此行是坐專列南下，11月28日下午，他一下列車就前往上海期貨交易所考察，強調上海建設國際金融中心目標正確、步伐穩健，期交所要加快建成世界一流交易所，為探索中國特色期貨監管制度和業務模式、建設國際金融中心作出更大貢獻。

習隨後乘車來到浦東新區張江科學城，參觀上海科技創新成果展。他指出，推進中國式現代化離不開科技、教育、人才的戰略支撐，上海在這方面要當好龍頭，加快向具有全球影響力的科技創新中心邁進。

12月1日上午，習近平聽取了上海市委和市政府工作匯報，習近平強調，上海作為中國改革開放的前沿陣地和深度鏈接全球的國際大都市，要在更高起點上全面深化改革開放，增強發展動力和競爭力。習指示，要進一步提升虹橋國際開放樞紐能級，繼續辦好進博會等雙向開放大平台，加快形成具有國際競爭力的政策和制度體系。

習近平還表示，要堅持「兩個毫不動搖」，深化國資國企改革，落實保障民營企業公平參與市場競爭的政策措施，打造國際一流營商環境，激發各類經營主體活力，增強對國內外高端資源的吸引力。

此外，習近平也重申自己多次提倡的理念，參觀保障性租賃住房時提到，「我們社會主義就是要走共同富裕的路子」；在談到城市治理時說，「堅持和發展新時代『楓橋經驗』，完善基層治理體系，築牢社會和諧穩定的基礎」。

不過，習近平談的「改革開放」並非思想和意識型態的活潑多元化。他強調，要鞏固馬克思主義在意識形態領域的指導地位，在各種文化交匯融合中進一步壯大主流價值、主流輿論、主流文化，並提及要傳承弘揚「紅色文化」。