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中美航天合作可望解凍？ NASA做1件事 想要嫦5採集的月壤

中國新聞組／北京2日電
嫦娥五號執行的中國首個無人月球採樣返回任務，一舉突破月面採樣、月面起飛上升、月球軌道交會對接與樣品轉移、跳躍式再入返回等關鍵技術，經過環環相扣的飛行過程，帶回1731克月球樣品，成為世界單次採樣量最大的無人月球採樣任務。（新華社）
嫦娥五號執行的中國首個無人月球採樣返回任務，一舉突破月面採樣、月面起飛上升、月球軌道交會對接與樣品轉移、跳躍式再入返回等關鍵技術，經過環環相扣的飛行過程，帶回1731克月球樣品，成為世界單次採樣量最大的無人月球採樣任務。（新華社）

受阻於美國國會2011年通過的「沃爾夫條款」，中美官方航天合作長期處於「冷凍」狀態。香港南華早報1日披露，NASA在日前發送的一份內部電子郵件中稱，該機構已「向美國國會證明其意圖」，以求允許NASA資助的研究人員向中國國家航天局申請獲取嫦娥五號在2020年採集到的月球土壤樣品。

報導描述稱，根據NASA發給「親愛的同事們」的這封電子郵件，申請獲取中方採集到的樣品是必要的，因為中國採集的樣品具有「獨特價值」，而這些樣品「最近已開放給國際科學界用於研究目的」。

根據南華早報的說法，NASA上述舉動表明，研究人員在獲准研究中國採集到的月球樣品方面被NASA「放行」，而這一潛在合作將是兩國航天機構首次進行此類合作。

南華早報指出，這封郵件補充說，這些樣品來自「NASA尚未採樣」的月球區域，預計將為月球、地月系統的地質歷史研究提供有價值的見解，並可能幫助NASA制定未來的月球探索計畫，「申請獲取樣品將確保美國研究人員與世界各地的科學家擁有同樣的研究機會，」該機構說。

來源：YouTube

報導還援引美國布朗大學行星科學家詹姆斯•海德的話說，國際上對研究這些樣品有「極大的熱情」。他預測，既然NASA已經開放了機會，「許多同行將會申請」。「這應該是一場規模非常大的申請，」他在一封電子郵件中表示。

不過，報導稱，上述電子郵件同時也提及，為此次研究申請「開綠燈」是一個特例，「這項津貼專門適用於嫦娥五號任務樣本；有關NASA資助項目與中國開展雙邊活動的正常禁令仍然有效。」

NASA 嫦娥五號 香港

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